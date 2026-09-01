Ankara Eczacı Odası, Çankaya'daki eczanede kadın hastanın özel görüntülerini kaydeden eczacı hakkında disiplin soruşturması başlattı - Son Dakika
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Ankara Eczacı Odası, Çankaya'daki eczanede kadın hastanın özel görüntülerini kaydeden eczacı hakkında disiplin soruşturması başlattı

Ankara Eczacı Odası, Çankaya\'daki eczanede kadın hastanın özel görüntülerini kaydeden eczacı hakkında disiplin soruşturması başlattı
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Ankara Eczacı Odası, Çankaya'daki bir eczanede sağlık hizmeti almak için bulunan kadın hastanın özel görüntülerinin kaydedildiği olaya ilişkin disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, bu davranışın meslek etiği ve hasta haklarıyla bağdaşmadığı vurgulanarak, soruşturmanın titizlikle sürdüğü ve gerekli işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı belirtildi. Oda, hukuki ve idari süreçlerin de takipçisi olacağını duyurdu.

(ANKARA) - Ankara Eczacı Odası, Çankaya'daki bir eczanede sağlık hizmeti almak için bulunan kadın hastanın özel görüntülerinin kaydedildiği olaya ilişkin disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Ankara Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, eczacılık mesleğinin temelinde insan sağlığına hizmet etmek, hasta mahremiyetini ve kişilik haklarını korumak bulunduğu vurgulandı.

Olaydan haberdar olunmasının ardından gerekli disiplin sürecinin başlatıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu eczacı hakkında disiplin soruşturması yürütüldüğü ve olayın tüm yönleriyle incelendiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eczanede, sağlık hizmeti almak amacıyla bulunan kadın hastanın özel görüntülerinin kaydedildiği olayı büyük bir öfke ve üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Eczacılık mesleğinin temelinde insan sağlığına hizmet etmek, hastalara güvenilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak, hasta mahremiyetine ve kişilik haklarına saygı göstermek vardır. Eczacılar, toplum tarafından güven duyulan sağlık meslek mensupları olarak, hastaların sağlık bilgileri ve özel hayatlarına ilişkin mahremiyetin korunmasında önemli bir sorumluluk taşımaktadır. Bir hastanın özel görüntülerinin, eczacılık mesleğinin mensubu olan bir kişi tarafından kaydedilmiş olması; meslek etiği, hasta hakları, özel hayatın gizliliği ve insan onuru ile bağdaşması mümkün olmayan son derece ciddi bir davranıştır.

Hiçbir bireyin, sağlık hizmeti aldığı sırada özel hayatının ve kişilik haklarının ihlal edilmesine maruz bırakılması kabul edilemez. Ankara Eczacı Odası olarak, olaydan haberdar olunmasının hemen ardından tarafımızca gerekli disiplin süreci başlatılmıştır. Söz konusu eczacı hakkında disiplin soruşturması yürütülmekte olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Eczacılık mesleğinin etik ilkelerine ve meslek onuruna aykırı hiçbir davranış kabul edilemez. Soruşturma sonucunda ilgili mevzuat ve disiplin hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler kararlılıkla uygulanacaktır.

Ankara Eczacı Odası olarak, mesleğimizin etik değerlerini ve meslek onurunu korumak; hasta haklarına ve mahremiyetine yönelik ihlaller karşısında gerekli disiplin süreçlerini işletmek konusundaki sorumluluğumuzu kararlılıkla yerine getireceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Olayla ilgili gerek hukuki, gerek Sağlık Bakanlığı nezdinde yürütülen idari ve disiplin süreçlerinin de sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.

Eczacılar olarak meslek etiğinden, hasta haklarından, insan onuruna saygıdan ve eczacılık mesleğinin temel değerlerinden hiçbir koşulda taviz vermeyeceğimizi vurguluyoruz."

Kaynak: ANKA

Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Eczacı Odası, Çankaya'daki eczanede kadın hastanın özel görüntülerini kaydeden eczacı hakkında disiplin soruşturması başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Eczacı Odası, Çankaya'daki eczanede kadın hastanın özel görüntülerini kaydeden eczacı hakkında disiplin soruşturması başlattı - Son Dakika
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