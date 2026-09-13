Ankara Elmadağ'da otluk alan yangını hobi bahçelerine sıçradı, 5 ev hasar gördü
Elmadağ Kayak Merkezi yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, hafif rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak hobi bahçelerine sıçradı. İlk belirlemelere göre 4 konteyner ev ile bir müstakil ev hasar gördü; ekipler alevlerin su dolum merkezi ve hayvan barınağına ulaşmaması için tedbirleri artırdı.
Elmadağ Kayak Merkezi yakınında bulunan otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Elmadağ Kayak Merkezi yakınında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hafif rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, hobi bahçelerine de sıçradı.
Yangında, ilk belirlemelere göre 4 konteyner ev ile bir müstakil ev hasar gördü.
Ekipler, alevlerin bölgede bulunan su dolum merkezi ile hayvan barınağına sıçramaması için bu noktalardaki tedbirlerini artırdı.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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