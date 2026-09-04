Ankara Emniyet Müdürü emekli personel ve aileleriyle buluşup plaket verdi - Son Dakika
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Ankara Emniyet Müdürü emekli personel ve aileleriyle buluşup plaket verdi

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Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, emekliye ayrılan personel ve aileleriyle bir araya geldi. Yüksek, teşkilata katkılarından dolayı emekli personellere teşekkür ederek plaket takdim etti ve sağlıklı, huzurlu bir ömür diledi.

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, emekliye ayrılan personelle bir araya gelerek plaket takdim etti.

Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Yüksek, mesleğe başladıkları günden bugüne ülkenin farklı noktalarında, teşkilatın çeşitli birimlerinde görev sürelerini tamamlayarak Ankara Emniyet Müdürlüğünden emekliye ayrılan personel ve aileleriyle bir araya geldi.

Polis teşkilatına verdikleri emek ve katkılar için emekliye ayrılanlara teşekkür eden Yüksek, plaket takdiminde bulundu.

Paylaşımda, "Emekli olan meslektaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Emniyet Müdürü emekli personel ve aileleriyle buluşup plaket verdi - Son Dakika

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