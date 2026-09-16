Ankara Emniyeti oyunlardaki ücretsiz ödül tuzağına karşı vatandaşı uyardı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, oyunlarda karşılaşılabilecek ücretsiz ödül ve bedava oyun parası vaatlerine karşı vatandaşları uyardı. Paylaşımda şifre, hesap bilgisi ve doğrulama kodlarının kimseyle paylaşılmaması istendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları oyunlarda karşılaşılabilecek "ücretsiz ödül", "bedava oyun parası" dolandırıcılığına karşı uyardı.
Müdürlüğün, NSosyal hesabından "Oyundaki ödül, hesabını tehlikeye atmasın" başlığı ile yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Ücretsiz ödül veya bedava oyun parası vaatlerine kanmayın. Şifrenizi, hesap bilgilerinizi ve telefonunuza gelen doğrulama kodlarını kimseyle paylaşmayın. Oyunda da internette de güvenliğinizi koruyun."
Kaynak: AA
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