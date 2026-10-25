Ankara Emniyetinin uyuşturucu operasyonlarında 154 şüpheliden 69'u tutuklandı - Son Dakika
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Ankara Emniyetinin uyuşturucu operasyonlarında 154 şüpheliden 69'u tutuklandı

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Ankara'da 18-24 Ekim'deki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 154 şüpheliden 69'u tutuklandı. Operasyonlarda 614 bin 330 sentetik ecza, çeşitli miktarda uyuşturucu, 14 hassas terazi, 2 tabanca ve 366 bin 330 lira ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 18-24 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 154 şüpheliden 69'u tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 1 haftada il genelinde uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda gözaltına alınan 154 şüpheliden 69'u tutuklandı. Operasyonlarda 614 bin 330 sentetik ecza, çeşitli miktarda uyuşturucu, 14 hassas terazi, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 4 şarjör, 126 fişek ile 366 bin 330 lira, 2 bin 750 avro ve 950 dolar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve suç faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara Emniyetinin uyuşturucu operasyonlarında 154 şüpheliden 69'u tutuklandı - Son Dakika
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