Ankara-Eskişehir Yolu'nda Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı, Çok Sayıda Yaralı Var

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5 bin TL için yaptığı rezilliğe bak! Neyse ki ekipler tespit edip yakaladı

HIZIR İLYAS YILDIRIM

(ANKARA) - Ankara- Eskişehir Yolu'nda, Polatlı istikametine seyir halindeki yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak Olukpınar köyü mevkisinde köprüye çarpması sonucu, ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, Ankara-Eskişehir Yolu'nun Polatlı istikameti ulaşıma kapatıldı.

Ankara'dan Polatlı istikametine gitmekte olan 04 AAV 951 plakalı Ağrı Seç Turizm'e ait yolcu otobüsü, saat 05.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak Olukpınar köyü mevkisinde köprüye çarptı. İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların otobüsten çıkarılması çalışmaları sürüyor. Ankara-Eskişehir Yolu'nun Polatlı istikameti ulaşıma kapatıldı.