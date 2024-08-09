Ankara-Eskişehir Yolu'nda Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı, Çok Sayıda Yaralı Var - Son Dakika
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Ankara-Eskişehir Yolu'nda Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı, Çok Sayıda Yaralı Var

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Ankara-Eskişehir Yolu'nda seyir halindeki bir yolcu otobüsü Olukpınar köyü mevkisinde köprüye çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı ve olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polatlı istikameti ulaşıma kapatıldı.

09.08.2024 07:51
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HIZIR İLYAS YILDIRIM

(ANKARA) - Ankara- Eskişehir Yolu'nda, Polatlı istikametine seyir halindeki yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak Olukpınar köyü mevkisinde  köprüye çarpması sonucu, ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken,  Ankara-Eskişehir Yolu'nun Polatlı istikameti ulaşıma kapatıldı.

Ankara'dan Polatlı istikametine gitmekte olan 04 AAV 951 plakalı Ağrı Seç Turizm'e ait yolcu otobüsü, saat 05.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden  çıkarak Olukpınar köyü mevkisinde köprüye çarptı. İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların otobüsten çıkarılması çalışmaları sürüyor.  Ankara-Eskişehir Yolu'nun Polatlı istikameti ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara-Eskişehir Yolu'nda Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı, Çok Sayıda Yaralı Var - Son Dakika

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