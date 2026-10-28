Ankara Etimesgut'ta drift yapan 16 şüpheliden 14'üne ev hapsi kararı verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara Etimesgut'ta drift yapan 16 şüpheliden 14'üne ev hapsi kararı verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Etimesgut\'ta drift yapan 16 şüpheliden 14\'üne ev hapsi kararı verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etimesgut'ta drift yaptıkları ihbarı üzerine başlatılan çalışmada 16 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda şüphelilerden 14'ü hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

(ANKARA) - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde araçlarıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Etimesgut ilçesinde bir grubun, araçlarını kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare ederek drift yaptığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlatıldı.

İhbar tutanakları ve kamera kayıtları üzerinden yapılan incelemelerde 16 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli kontrol tedbiri talep edildi. Talep doğrultusunda 14 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: ANKA
Ev hapsiOtomobilAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
Atatürk ve Türk bayrağına yönelik paylaşımı sonrası tutuklandı Götürülürken böyle seslendiler Atatürk ve Türk bayrağına yönelik paylaşımı sonrası tutuklandı! Götürülürken böyle seslendiler
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi Manzarayı görünce dayanamadı Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı
300 binden fazla yatırımcısı var Dev Türk şirketine kayyum atandı 300 binden fazla yatırımcısı var! Dev Türk şirketine kayyum atandı
17:00
Yanlış okumadınız Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
Yanlış okumadınız! Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
16:18
İsrail’de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog’dan açıklama: Başka seçim olmamalı
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:36
Türkiye Kupası’nda ilginç olay Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
Türkiye Kupası'nda ilginç olay! Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 17:25:23. #.0.2#
SON DAKİKA: Ankara Etimesgut'ta drift yapan 16 şüpheliden 14'üne ev hapsi kararı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android