Ankara Film Festivali Başkanı İnci Demirkol anıldı

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(ANKARA) - Yaşamını yitiren Ankara Film Festivali Başkanı, sinemacı ve yapımcı İnci Demirkol için Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda tören düzenlendi. Sanat, siyaset ve basın dünyasından birçok ismin katıldığı törende İnci Demirkol'un eşi İrfan Demirkol, "Bugün yollarımız ayrılıyor ama biz hep o günleri yaşayarak hayata devam edeceğiz" dedi.

İnci Demirkol için Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda düzenlenen törene İnci Demirkol'un eşi İrfan Demirkol, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sanatçılar, siyasiler ve gazeteciler de katıldı.

İnci Demirkol'un eşi İrfan Demirkol, törende şöyle konuştu:

"O kadar çok hastalığı vardı ki İnci'nin. Sürekli hastalıklar çıktı, yoğun bakıma kaldırdık. Üç gün entübe oldu. Gerçekten zor günler geçirdik. Gerçekten çok teşekkür ederim dostlara, o kadar güzel şeyler yazıyorlar ki gece ağlıyorum onları okurken. Zor günler geçirdik, geçireceğim de. Ne kadar iyi şeyler yapmış İnci. Kendini sevdirmiş. Yaptığı işler güzel olmuş. Ben de hep yanında oldum, birlikte yaptık. Bugün yollarımız ayrılıyor ama biz hep o günleri yaşayarak hayata devam edeceğiz."

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de şunları söyledi:

"Çankaya için de Ankara için de Türkiye için, kültür ve sanat camiası için bu kadar önemli bir ismin kaybı ardından burada duygularımızı ifade etmek çok zor. 1988 yılında Mahmut Tali Öngören ve Aziz Nesin'in öncülüğünde başlayan Ankara Film Şenliği'nin son yirmi yılında Ankara Film Festivali olarak sürdürülmesinde tüm Ankara'nın üzerinde kültür-sanat anlamında güneş gibi doğmasında çok büyük emekleri olan bir isimdi İnci Hanım. Ben inanıyorum ki bu festival yaşadıkça, ilgiyle takip edildikçe, coşkuyla her yıl sürdürüldükçe İnci Hanım'ın da ruhu şad olacaktır. Festival onun adıyla da bundan sonra bütünleşik olarak devam edecektir."

Oyuncu Menderes Samancılar da İnci Demirkol'un vefatına ilişkin, "Biz İncimizi kaybettik. O kadar güzel günler yaşadık ki. Bu film festivali 20 yıldır neredeyse can dostlarıyla, yoldaşlarıyla birlikte omuzlarında taşıdı, bugünlere getirdi. Bundan sonra da bu festivali yaşatmak, sonsuza kadar aynı yolda yürütmek hepimizin görevi" diye konuştu.