Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Yusuf Varlık, taklit ve tağşişe en çok et ve süt ürünleri ile bal, baharat, zeytinyağı ve bazı takviye edici gıdalarda rastladıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda denetimlerinde alınan numuneler, Gıda Kontrol Laboratuvar müdürlüklerinde incelenerek ürünlerin insan sağlığına uygunluğu tespit ediliyor. Ülke genelindeki 41 laboratuvarda yapılan analizler sonucunda uygunsuz olduğu belirlenen gıdalar piyasadan toplatılırken, ilgili işletmelere mevzuat kapsamında idari yaptırımlar uygulanıyor. 41 laboratuvar arasında bulunan Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda ise bu yıl şu ana kadar yaklaşık 25 bin numune üzerinde yaklaşık 2 milyon analiz gerçekleştirildi.

Öte yandan, gıda denetimleri sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar, Bakanlığın internet sitesindeki 'Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemi'nden kamuoyuyla paylaşılıyor. 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi kapsamında, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş veya değiştirilmiş gıdaları üreten ya da satan firmaların adı, ürün adı, markası, parti ve seri numaraları ilan ediliyor.

'750 FARKLI ANALİZ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR'

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Yusuf Varlık, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde görevli gıda denetçileri tarafından alınan numunelerin, soğuk zincir korunarak numune kabul birimlerine ulaştırıldığını belirtti. Laboratuvarda yaklaşık 750 farklı analiz gerçekleştirildiğini, bunların 272'sinin akredite olduğunu ifade eden Varlık, "Bu yıl içinde yaklaşık 25 bin numunede 2 milyon civarında analiz yaptık. Yıl sonu itibarıyla 2 milyon rakamını geçeceğimizi düşünüyoruz. Taklit ürünler, içeriği uygun, özellikleri uygun ürün olarak piyasaya sunuluyor. Birebir orijinaliymiş gibi taklit ederek farklı bir ürün piyasaya sunuluyor. Tağşişte ise orijinaline uygun dışarıdan yabancı bir madde katılması, değerli bileşenlerin azaltılması anlamına geliyor. Bu hem ekonomik bir kazançta haksızlık olmasının yanında tüketicinin sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyebiliyor" dedi.

'ZİNCİRİN ÖNEMLİ HALKALARINDAN BİRİYİZ'

Tağşiş ve taklit ürünlere farklı gıda gruplarında rastladıklarını belirten Varlık, "Birçok gıda ürününde karşılaşıyoruz ama en çok karşılaştıklarımız et ürünleri, süt ürünleri, bal, baharat, zeytinyağı ve bazı takviye edici gıdalar olarak sıralayabiliriz. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı olarak gıda güvenliği kapsamında zincirin önemli halkalarından biriyiz. Burada bilimsel analizler, uzman personel, güçlü cihaz ve ekipman yapısıyla gıda güvenliği ve halk sağlığı analizleri kapsamında faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Laboratuvar sonuçları, idari yaptırımlar konusunda hukuksal dayanakların en önemli noktalarından birisi. Analiz, denetim, numune alma ve mevzuat birbirinden ayrılmayan, birbirine bağlı unsurlar olarak değerlendirilebilir" diye konuştu.

'YABANCI ÜLKELERDE HİZMET VERİYORUZ'

Analiz ve numune sayılarına değinen Varlık, "Bu sayı her geçen sene artarak devam etmektedir. Denetim faaliyetleri arttığından dolayı numune sayımız da sürekli artmaktadır. Biz Türkiye'nin geneline hizmet veren bir laboratuvarız. Tüm illerden ve ilçelerden laboratuvarımıza numune akışı yapılmakta. Bunun yanında bazı yabancı ülkelerden de analiz hizmetimiz oluyor. Örneğin Polonya, Kuzey İrlanda, yaz aylarında İtalya, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs ve Türk cumhuriyetleri gibi ülkelerden de özel istek olarak analiz talep etmekteler. Biz de bunları yapıyoruz" dedi.

'TÜKETİCİ ETİKET BİLGİLERİNİ OKUMALI'

Gıda güvenliğinin üretimden tüketime kadar tüm paydaşların sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Varlık, tüketicilerin ürün tercihinde dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, "Üretici doğru, düzgün, uygun üretim yapacak. Denetim mekanizmaları kontrol faaliyetlerini sistematik olarak yapacak. Tüketici bilinçli olacak ve aldığı ürünlere dikkat edecek. Burada tüketiciye düşen görev aldığı ürünün etiket bilgilerini okuması, son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihlerine dikkat etmesidir. Fiyatı çok ucuz, ambalajı bozuk, yapısı bozulmuş, etiketsiz ürünlere dikkat edilecek. Ancak fiyatının çok ucuz olması ve yapısının değişik olması tek başına taklit veya tağşiş unsuru değildir. Bunun için ileri teknoloji cihaz ve ekipmanlarla analizler yapılacak. Analiz sonucunda taklit ve tağşiş unsurları rahatlıkla tespit edilebiliyor" diye konuştu.

Vatandaşların özel istek kapsamında laboratuvara analiz başvurusunda bulunabileceğini, bu analizlerin ücret karşılığında yapıldığını belirten Varlık, uygunsuzlukların bildirilmesi için 'ALO 174 Gıda Hattı' ve 'Tarım Cebimde' uygulamasının kullanılabileceğini kaydetti. Varlık, "Vatandaşlarımız ALO 174 ihbar hattımız ve Tarım Cebimde uygulamasıyla bulundukları alışveriş merkezinde, restoranlarda herhangi bir uygunsuzluk tespit ettikleri durumda rahatlıkla şikayette bulunabiliyor. Ekipler oradaki uygunsuzluğu yerinde denetleyerek gerekirse numune alıp analizlere gönderebiliyor" dedi.