Ankara Gölbaşı\'ndaki lisede Dünya Diyabet Günü farkındalık programı yapıldı

Ankara Gölbaşı'ndaki lisede Dünya Diyabet Günü farkındalık programı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Gölbaşı'ndaki Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Dünya Diyabet Günü dolayısıyla farkındalık programı düzenlendi. Programda öğrenciler diyabetin nedenlerini ve belirtilerini anlattı, erken teşhis ile sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekildi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde farkındalık programı gerçekleştirildi.
Programa Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, öğrencilerin hazırladığı şiir dinletisiyle devam etti.
Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından diyabet hastalığının tanımı, nedenleri, belirtileri ve hastalıkla mücadelede bilinçli hareket etmenin önemine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.
Programda, diyabet konusunda erken teşhisin, dengeli beslenmenin, düzenli fiziksel aktivitenin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekildi.
Öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, diyabet konusunda toplumsal bilincin artırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedeflendi.
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