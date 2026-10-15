Ankara Güdül'de 30 arıcıya yüzde 75 hibeli 150 kovan desteği verilecek

Ankara Güdül'de 30 arıcıya yüzde 75 hibeli 150 kovan desteği verilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Güdül ilçesinde arıcılığı geliştirmeye yönelik Arı Koloni Geliştirme Projesi onaylandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan projeyle genç çiftçi, AKS kaydı ve belge şartlarını taşıyan 30 arıcıya yüzde 75 hibeli 150 boş kovan verilecek.
Ankara'nın Güdül ilçesinde, arıcılığın geliştirilmesi ve arı kolonilerinin artırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında 30 arıcıya yüzde 75 hibeli toplam 150 kovan desteği sağlanacak.
Güdül İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Arı Koloni Geliştirme Projesi" kabul edildi.
Proje kapsamında, ilçede arıcılığın geliştirilmesi ve arı kolonilerinin artırılması amacıyla üreticilere yüzde 75 hibe desteği verilecek.
Destekten yararlanmak isteyen arıcıların genç çiftçi olması, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı bulunması ve gerekli belgeleri tamamlaması gerekiyor.
Başvuru şartlarını karşılayan 30 arıcıya toplam 150 boş kovan dağıtılacak.
Kaynak: AA
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