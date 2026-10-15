Ankara Güdül'de 30 arıcıya yüzde 75 hibeli 150 kovan desteği verilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Güdül'de 30 arıcıya yüzde 75 hibeli 150 kovan desteği verilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Güdül ilçesinde arıcılığı geliştirmeye yönelik Arı Koloni Geliştirme Projesi onaylandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan projeyle genç çiftçi, AKS kaydı ve belge şartlarını taşıyan 30 arıcıya yüzde 75 hibeli 150 boş kovan verilecek.

Ankara'nın Güdül ilçesinde, arıcılığın geliştirilmesi ve arı kolonilerinin artırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında 30 arıcıya yüzde 75 hibeli toplam 150 kovan desteği sağlanacak.

Güdül İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Arı Koloni Geliştirme Projesi" kabul edildi.

Proje kapsamında, ilçede arıcılığın geliştirilmesi ve arı kolonilerinin artırılması amacıyla üreticilere yüzde 75 hibe desteği verilecek.

Destekten yararlanmak isteyen arıcıların genç çiftçi olması, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı bulunması ve gerekli belgeleri tamamlaması gerekiyor.

Başvuru şartlarını karşılayan 30 arıcıya toplam 150 boş kovan dağıtılacak.

Kaynak: AA
EkonomiAnkaraGüncelTarımGüdülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı 6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
İstanbul’daki tarihi cami sular altında kaldı İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı
İstanbul’da 41 yıl sonra bir ilk 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu İstanbul'da 41 yıl sonra bir ilk! 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu
Gazze’de yürekleri yakan görüntü Gazze'de yürekleri yakan görüntü
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
10:49
İstanbul’da okullar yarın da tatil edildi
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
10:47
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
10:45
Görüntüler korkunç Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
10:26
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
10:24
Sarıyer Ayazağa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
Sarıyer Ayazağa'da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
10:22
İstanbul’da 3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi Görüntüler vahim
İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi! Görüntüler vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 10:55:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Ankara Güdül'de 30 arıcıya yüzde 75 hibeli 150 kovan desteği verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei