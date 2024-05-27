Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Günleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Günleri başladı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Günleri başladı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen 2. Türk Müziği Günleri, akademisyen ve sanatçıların katılımıyla başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, açılış programında yaptığı konuşmada Türk müziğinin tarih boyunca önemli bir kültür mirası olduğunu vurguladı. Şenlik kapsamında konserler, resitaller, konferanslar ve paneller gibi 22 etkinlik düzenlenecek.

27.05.2024 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarınca düzenlenen "2. Türk Müziği Günleri", akademisyen ve sanatçıların katılımıyla başladı.

Üniversitenin Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2. Türk Müziği Günleri'nin açılış programında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişi olan müziğin her toplumun tarihini, coğrafyasını, inançlarını ve yaşam biçimini yansıttığını söyledi.

Mumcu, geniş bir zaman diliminde, askeri zaferlerin yanı sıra kültürel zenginliğiyle de dünya tarihinde önemli izler bırakan Türk milletinin, güçlü kültür mirasının en seçkin değerlerinden birinin Türk müziği olduğunu belirtti.

" Orta Asya'nın derin köklerinden beslenmiş, Farabi ve İbn-i Sina'dan miras kalan bilimsel ve felsefi temeller üzerine inşa edilmiş olan Türk müziği, Anadolu'nun mistik ve çeşitli kültürel yapısıyla harmanlanmış, Akdeniz ve Balkanlar'a yayılarak evrensel bir nitelik kazanmış son derece sofistike ve muazzam bir kültür mirası örneğidir." diyen Mumcu, tarih boyunca kurulan devletlerin hepsinde, musikinin bir sanat olmanın yanı sıra bir ilim dalı olarak da görüldüğünü vurguladı.

Mumcu, Türk müziğinin yazılı kaynaklarının, dünyanın önde gelen kültür başkentlerindeki nadir kütüphanelerde korunarak bugüne ulaşmasının, bütün insanlığa hediye olmasının önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Batuhan Mumcu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Osmanlı İmparatorluğumuzun himayesindeki Muzıka-yı Hümayun geleneğinden, günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na kadar uzanan tarihsel süreçte, köklü devlet geleneğimizin bir gereği olarak, öz musikimize hak ettiği ilgi ve himayeyi göstermek her zaman büyük önem taşımıştır. Bizler de Bakanlık olarak Türk müziğimizin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillerimize kıymetli bir kültür mirası olarak taşınması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Türk müziği korolarımızın yanı sıra özel topluluklarımıza da destek olarak müziğimizin ülkemizde ve özellikle yurt dışında en iyi şekilde temsil edilmesi için çaba gösteriyoruz."

Bakan Yardımcısı Mumcu, Türk Müziği Günleri'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Müzik, insanoğlunun yeryüzündeki macerasına eşlik etmiştir"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı, müzik ve ruhun birlikte var olduğunu ve birbirini beslediğini ifade etti.

Bostancı, müziğin savaştan şenliğe, doğumdan ölüme kadar insan hayatının her alanında var olduğunu belirterek, "Müzik, insanoğlunun yeryüzündeki macerasına eşlik eden en temel unsurlardan birisi. İnsan her zaman müzikle iç içe olmuştur. İnsanlık tarihine eşlik etmiştir müzik. Vahşi dediğimiz kabile hayatını yaşayanlar, tabiattan kopmaya başlayıp kültüre adım atmaya çalışan insanlar müzik yapmaya başlamışlar." dedi.

İnsanoğlunun müziğe her zaman ihtiyaç duyduğunu belirten Bostancı, iletişim sektöründen sinemaya, tiyatrodan belgesele her alanda müziğin olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

Müziğin, özellikle türkülerin kültürleri bir araya getirdiğini ve klasik bir metinde söylenmesi zor ifadeleri aktarma imkanı verdiğini belirten Bostancı, " Mozart'ın Requiem'ini de dinlemek lazım, hüzünlü Rumeli türkülerini de. Gençlerimizin ruhunun güzel müziklerle buluşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şenlik kapsamında 22 etkinlik düzenlenecek

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Vasfi Hatipoğlu ise kültür hayatının her döneminde var olan Türk müziğinin birbirinden kıymetli şahsiyet ve sanatçılardan beslenerek belirli bir sistem ve ahenk ile bugüne geldiğini belirtti.

Türk müziğinin gelişmesinde konservatuvarlarının önemine değinen Hatipoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarının Başkentte kurulan ilk Türk Müziği Devlet Konservatuvarı olduğunu anımsattı.

Hatipoğlu, "ustadan-çırağa" temasıyla bir hafta sürecek Türk Müziği Günleri'nde usta sazende ve Türk müziği icracıları ve okul öğretim elemanlarının konser ve resitalleri ile alanında uzman bilim insanlarının katılacağı konferans, panel ve sunumların yer aldığı 22 etkinliğin gerçekleştirileceğini belirtti.

Vasfi Hatipoğlu, şenliği gelecek yıllarda Türk müziği kurumlarının yer alacağı festivale dönüştürmek arzusunda olduklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, Konservatuvar Öğretim Görevlisi Emrah Tuncel'in yönettiği Türk Müziği Devlet Konservatuvarı İcra Heyeti, klasik Türk müziği ve türkülerden oluşan eserleri seslendirdi.

Kaynak: AA

Batuhan Mumcu, Konferans, Ankara, Miras, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Günleri başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:08 Pendik’te kan donduran olay İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış ceset bulundu Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış ceset bulundu
13:57 Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu
13:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı
12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
13:42 Savunması daha beter Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu Savunması daha beter! Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu
13:16 Dusan Tadic’ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım Dusan Tadic'ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım
12:16 Reisi’nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı
12:03 Kendisine zarar verdiği için hastaneye kaldırılan Alisya Bahar Candan cezaevine geri götürüldü Kendisine zarar verdiği için hastaneye kaldırılan Alisya Bahar Candan cezaevine geri götürüldü
11:49 Ünlü isimler, Filenin Sultanları’nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları
11:42 Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
11:35 Başkanı makam odasında döven memur: ’Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz’ dedi Başkanı makam odasında döven memur: 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz' dedi
11:04 Lig bitti ama gerilim devam ediyor Ahmet Çakar’dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia
10:51 Tarifeli uçak krizi büyüyor THY ile federasyon birbirine düştü Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 14:31:31. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Günleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement