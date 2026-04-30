Ankara Halk Ekmek: "Pazartesi Gününden İtibaren 250 Gramlık Normal Ekmeğimiz 12,50 TL'den Satılacaktır"

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek, 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 250 gramlık normal ekmeğin 12,50 TL'den satılacağını duyurdu.
ABB Halk Ekmek'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "4 Mayıs 2026 Pazartesi gününden itibaren 250 gramlık normal ekmeğimiz tüm Halk Ekmek satış noktalarında 12,50 TL'den satılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
