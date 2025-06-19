Ankara Halk Ekmek'ten 'Gel Al' Kampanyası ile Ekonomik Alışveriş İmkanı - Son Dakika
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Ankara Halk Ekmek'ten 'Gel Al' Kampanyası ile Ekonomik Alışveriş İmkanı

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19.06.2025 14:44  Güncelleme: 14:55
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Ankara Halk Ekmek\'ten \'Gel Al\' Kampanyası ile Ekonomik Alışveriş İmkanı
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Ankara Halk Ekmek Fabrikası, 'Gel Al' kampanyası ile vatandaşlara kargo ücreti ödemeden alışveriş yapma fırsatı sunuyor. Ürünler, en yakın Halk Ekmek Büfesi veya Başkent Market mağazalarından teslim alınabilecek.

(ANKARA) - Ankara Halk Ekmek Fabrikası, vatandaşların ekonomik, hızlı ve kolay alışveriş yapabilmesi için yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. "Gel Al" kampanyası ile vatandaşlar, Halk Ekmek ve Başkent Market ürünlerine kargo bedeli ödemeden ulaşabilecek. Vatandaşlar, https://www.baskentmarket.com.tr/ adresinden seçtikleri ürünleri, kendilerine en yakın Halk Ekmek Büfesi veya Başkent Market mağazasından teslim alabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek Fabrikası yeni "Gel Al" kampanyası ile 25 çeşit glütensiz ürün, 147 çeşit unlu mamul ve yüzlerce kooperatif ürününü, kargo ücreti olmadan vatandaşlara sunuyor. Başkentlilerin daha ekonomik ve daha kolay alışveriş yapabilmeleri amacıyla hayata geçirilen kampanya sayesinde, Ankara'da yaşayan vatandaşlar, https://www.baskentmarket.com.tr/ adresinden verdikleri siparişleri 430 Halk Ekmek Büfesi veya 9 Başkent Market mağazasından ücretsiz teslim alabilecek. Halk Ekmek ve Başkent Market markalarına erişebilirliği artıracak kampanya ile hem kargo maliyeti ortadan kalkacak hem de alışveriş daha ekonomik hale gelecek.

Kampanyadan nasıl faydalanılacak?

"Gel Al" kampanyasından yaralanmak isteyenler, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın internet sitesinden sipariş verdikten sonra kargo seçeneği bölümünden kendilerine en yakın satış noktasını belirleyerek ücretsiz teslimat seçeneğini işaretleyebilecek. Siparişler ertesi gün seçilen büfeye ya da markete gönderilecek, vatandaşlar siparişlerini T.C. kimlik kartlarıyla kolayca teslim alabilecek.

"Vatandaşlar kargolarını güvenle teslim alabilecek"

Ankara Halk Ekmek E-Ticaret Müdürü Mehmet Ertekin, uygulamanın amacının daha ekonomik alışveriş imkanı sunmak, e-ticaret kullanımını yaygınlaştırmak ve yerli üretimi doğrudan halka ulaştırmak olduğunu belirtti. Ertekin, "Ankaralı vatandaşlarımız unlu mamullerimiz, kooperatif ürünleri veya glütensiz ürünlerden sepetlerini oluşturacaklar. Ödeme ekranlarına geldiklerinde 430 Halk Ekmek'ten kendilerine yakın olan büfeyi seçerek ya da Başkent Market mağazasını seçerek siparişlerini oluşturacaklar. Oluşturdukları siparişler, e-ticaret birim personellerimiz tarafından hazırlanıp, sevkiyat birimimize teslim edilecek. Kendi sevkiyat araçlarımızla büfelere veya Başkent Market mağazasına teslimini sağlayacağız. Halk Ekmek Büfe yetkililerimiz ya da Başkent Market personellerimiz, siparişi veren vatandaşlarımızı arayarak kargolarını teslim almalarını isteyecekler. Vatandaşlarımız yanında kimliklerini getirerek kargolarını güvenle teslim almış olacaklar. 'Gel Al' kampanyasının en büyük farkı, kargo ücreti ödemeden, kargolarını güvenle teslim alabilecek olmalarıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Halk Ekmek'ten 'Gel Al' Kampanyası ile Ekonomik Alışveriş İmkanı - Son Dakika

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