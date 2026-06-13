Ankara Havalimanı pazartesi açılıyor

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Etimesgut'taki Ankara Havalimanı'nın açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla pazartesi günü yapılacağını bildirdi.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi başta olmak üzere devlet başkanları, diplomatik heyetler ve üst düzey protokol uçuşları için kullanılacak Etimesgut'taki Ankara Havalimanı, 15 Haziran Pazartesi günü açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkent hazır, Türkiye hazır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara Havalimanı'nı hizmete açıyoruz" ifadelerini kullandı.