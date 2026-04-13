Osman Gökçek: "Su Tarifesinde Değişiklik Yapan Belediye Meclis Kararı İptal Edildi"

(TBMM) - AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisince 14 Haziran 2025 günü alınan, su tarifelerinde değişiklik yapılmasına dair kararın Ankara İdare Mahkemesince iptal edildiğini açıkladı.

Gökçek, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve geldikten bu yana su faturalarına yüzde 3 bini aşan zam yaptığını iddia etti.

Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14 Haziran 2025'te su tarifelerinde değişiklik yapılmasına dair aldığı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Ankara İdare Mahkemesine başvurduğunu belirtti. Gökçek, "Su tarifeleri maliyet esasına göre belirlenmek zorunda. Burada ne yapıldı? Su gibi temel insan hakkı vatandaşın sırtından gelir kapısına çevrildi. Vatandaşın cebinden haksız bir kazanç sağlanmıştır" iddiasını gündeme getirdi.

Gökçek, "Ankaralı hemşerilerimizin bütçesinin soyulmasına engel olduk. Bugün mahkeme bu kararı iptal etti. Eğer Mansur Yavaş aynı anlayışla, zihniyetle bu işi tekrarlamaya kalkarsa biz yine buradayız, yine yargıya gider, bu hukuksuzluğu durdururuz" dedi.