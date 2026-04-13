Osman Gökçek: "Su Tarifesinde Değişiklik Yapan Belediye Meclis Kararı İptal Edildi" - Son Dakika
Osman Gökçek: "Su Tarifesinde Değişiklik Yapan Belediye Meclis Kararı İptal Edildi"

13.04.2026 15:09  Güncelleme: 16:31
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin su tarifelerinde yaptığı değişikliğin iptal edildiğini açıkladı. Mahkeme kararının ardından Gökçek, su faturalarındaki zamlarla ilgili eleştirilerde bulundu.

(TBMM) - AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisince 14 Haziran 2025 günü alınan, su tarifelerinde değişiklik yapılmasına dair kararın Ankara İdare Mahkemesince iptal edildiğini açıkladı.

Gökçek, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve geldikten bu yana su faturalarına yüzde 3 bini aşan zam yaptığını iddia etti.

Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14 Haziran 2025'te su tarifelerinde değişiklik yapılmasına dair aldığı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Ankara İdare Mahkemesine başvurduğunu belirtti. Gökçek, "Su tarifeleri maliyet esasına göre belirlenmek zorunda. Burada ne yapıldı? Su gibi temel insan hakkı vatandaşın sırtından gelir kapısına çevrildi. Vatandaşın cebinden haksız bir kazanç sağlanmıştır" iddiasını gündeme getirdi.

Gökçek, "Ankaralı hemşerilerimizin bütçesinin soyulmasına engel olduk. Bugün mahkeme bu kararı iptal etti. Eğer Mansur Yavaş aynı anlayışla, zihniyetle bu işi tekrarlamaya kalkarsa biz yine buradayız, yine yargıya gider, bu hukuksuzluğu durdururuz" dedi.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Milletvekili, Osman Gökçek, AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osman Gökçek: 'Su Tarifesinde Değişiklik Yapan Belediye Meclis Kararı İptal Edildi' - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
SON DAKİKA: Osman Gökçek: "Su Tarifesinde Değişiklik Yapan Belediye Meclis Kararı İptal Edildi" - Son Dakika
