Ankara İl Jandarma, 21-27 Eylül sanal devriyesinde 417 siteye erişim engeli getirdi - Son Dakika
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Ankara İl Jandarma, 21-27 Eylül sanal devriyesinde 417 siteye erişim engeli getirdi

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Ankara İl Jandarma Komutanlığının 21-27 Eylül'deki sanal devriyesinde 760 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi. Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerik nedeniyle 417 internet sitesi BTK'ya bildirilerek erişime engellendi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 417 internet sitesine erişim engellendi.

Alınan bilgiye göre, 21-27 Eylül tarihlerinde internette sanal devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 760 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi. Yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı belirlenen 341, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapan 6 ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 70 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişimi engellendi.

Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Çankaya ilçesindeki nitelikli dolandırıcılık olayı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aydınlatıldı.

Bahse konu faili meçhul olayı işlediği tespit edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara İl Jandarma, 21-27 Eylül sanal devriyesinde 417 siteye erişim engeli getirdi - Son Dakika
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