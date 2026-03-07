Ankara İtfaiyesi'nde Kadın İstihdamında Yüzde 370 Oranında Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara İtfaiyesi'nde Kadın İstihdamında Yüzde 370 Oranında Artış

07.03.2026 11:46  Güncelleme: 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamını arttırmak amacıyla itfaiye teşkilatına 68 yeni kadın itfaiyeci ekleyerek toplam sayıyı 80'e çıkardı. 2019 yılına göre kadın personel sayısında yüzde 370'lik bir artış sağlandı.

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamını arttırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. 2019 yılında göreve gelindiğinde 17 kadın itfaiyecinin görev yaptığı Ankara İtfaiyesi'nde, 2020–2025 yılları arasında gerçekleştirilen liyakat esaslı personel alımı sonucunda kadın itfaiyeci sayısı 80'e ulaştı. Teşkilattaki kadın itfaiyeci sayısı 2019 yılına göre yüzde 370 oranında artış gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), itfaiye teşkilatının daha kapsayıcı ve dinamik bir yapıya kavuşması amacıyla kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan yönetim anlayışı doğrultusunda kadınların pek çok alanda aktif olarak görev almasını sağlayan Büyükşehir, Ankara İtfaiyesi'nde de kadın personel sayısını her geçen yıl artırıyor. 2019 yılında Ankara İtfaiyesi'nde 17 kadın itfaiyeci görev yaparken, 2020–2025 yılları arasında gerçekleştirilen dört ayrı personel alımıyla teşkilata 68 yeni kadın itfaiyeci katıldı. Böylece kadın itfaiyeci sayısı 80'e ulaşarak 2019 yılına göre yüzde 370 oranında artış gösterdi. Toplam bin 415 personelin görev yaptığı Ankara İtfaiyesi'nde kadınlar yangın, arama kurtarma ve afet müdahale çalışmalarında aktif olarak görev alıyor.

"Ankara İtfaiyesi'nin kurumsal kapasitesini daha da güçlendirmeye devam edeceğiz"

ABB İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Başkanımız Mansur Yavaş'ın liyakat esaslı personel alım politikaları kapsamında; Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, itfaiye teşkilatımızın daha kapsayıcı, güçlü ve etkin bir yapıya kavuşması amacıyla kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 2019 yılında teşkilatımız bünyesinde görev yapan kadın personel sayısı 17 iken, 2020–2025 yılları arasında gerçekleştirilen personel alımlarıyla toplam 68 yeni kadın personel itfaiye teşkilatımıza katılmıştır. Bugün itibarıyla toplam bin 415 personelimizin 80'i kadınlardan oluşmakta olup, kadın personel sayımız yüzde 370 oranında artırılmıştır. Kadın itfaiyecilerimiz; yangın, arama kurtarma ve afet müdahale çalışmalarında aktif görev alarak teşkilatımızın gücüne güç katmakta, Ankara'nın can ve mal güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Önümüzdeki dönemde de kadın istihdamını artırmaya ve Ankara İtfaiyesi'nin kurumsal kapasitesini daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kadın itfaiyecilerden İzem Kinas, "Başkentimizin güvenliği için üniformamız ve cesaretimizle görevimizin başındayız"  dedi.

İlayda Albayrak da "Kadın itfaiyeciler olarak insanlara umut olmanın gururunu taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatma Tamgöz ise "Yangınlardan doğal afetlere ve kurtarma görevlerine kadar birçok alanda bir kadın olarak hizmet verdiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara İtfaiyesi'nde Kadın İstihdamında Yüzde 370 Oranında Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burcu Güneş, Demet Akalın’ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek Burcu Güneş, Demet Akalın'ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek
Küresel gerilim tırmanırken Çin’den beklenmedik hamle Zamanlama dikkat çekti Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu
Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler
Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı Aracınız böyleyse yaptırımı ağır Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır
İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor

12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
12:34
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha İşte artışın miktarı ve tarihi
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artışın miktarı ve tarihi
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
10:47
İran: Irak’ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 13:23:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Ankara İtfaiyesi'nde Kadın İstihdamında Yüzde 370 Oranında Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.