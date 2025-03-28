Ankara İtfaiyesi'nden Ramazan Bayramı için Yangın ve Boğulma Uyarısı

(ANKARA)- Ankara İtfaiyesi, Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için alınması gereken tedbirlerle ilgili vatandaşları uyararak, 9 günlük bayram tatilinde olası yangın ve boğulma risklerine karşı evde bulunmayacakları günlerde elektrik şalterleri ile su ve doğal gaz vanalarını kapatmalarını istedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı tatili öncesi tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamladı. 9 günlük tatilde vatandaşlara olası yangın ve boğulma risklerine karşı uyarıda bulunan Ankara İtfaiyesi de 48 istasyonunda 340 personeliyle kesintisiz mesai yapacak. Büyükşehir Belediye İtfaiyesi eri Asena Uykur, bayram tatili öncesi olası yangın, gölet ve barajlarda boğulma riskine karşı vatandaşları uyararak şu açıklamalarda bulundu:

"Bazı önlemlerin tavsiyesinde bulunmak istiyoruz"

"Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak her zaman olduğu gibi 7/24 esasıyla, 48 itfaiye istasyonu ve 340 vardiya personelimiz ile görevimizin başındayız. Bayramımızı sevdiklerimizle huzur içerisinde geçirmek için küçük bazı önlemlerin tavsiyesinde bulunmak istiyoruz ki bu güzel bayramımız küçük ihmallerle trajediye dönüşmesin."

"Muhakkak ateşin söndüğünden emin olmaları gerekmektedir"

Uykur, bayram tatilinde evde bulunmayacak vatandaşlara, "Elektrik, su tesisatlarını ve doğal gaz vanalarını mutlaka kontrol edip kapatmalarını, prizlerde herhangi bir elektrikli alet takılı bulundurmamalarını tavsiye ediyoruz" uyarısında bulundu. Mesire alanlarında piknik yapacak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Uykur, "Vatandaşlarımızın, piknik ateşi yakılmasına müsaade edilen güvenli rekreasyon alanlarını tercih etmeleri ve piknikleri sonrasında muhakkak ateşin söndüğünden emin olmaları gerekmektedir" diye konuştu.

"Unutmayalım ki birçok yangın sebebi maalesef dikkatsizlik"

Göl, gölet ve barajlarda serinlemek için suya girmenin hayati risk taşıdığını belirten Uykur, sigara izmaritlerinin de büyük yangınlara yol açtığını hatırlatarak şunları söyledi:

"2024 yılı içerisinde müdahale ettiğimiz yangınların yüzde 90'ı insanlardan kaynaklanmaktadır. Yani dikkatsizlik ve ihmalden dolayı önüne geçilemeyecek yangınlar sürekli çıkmaktadır. Hemşehrilerimizden oluşabilecek yangınlara karşı daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Unutmayalım ki birçok yangın sebebi maalesef dikkatsizlik, ihmal ve insan kaynaklıdır. Tedbiri elden bırakmadan güzel bir bayram olmasını temenni ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bayramlar diliyoruz."