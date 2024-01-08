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Ankara İtfaiyesi Yenilendi: Yeni Araçlar ve Personel İle Halkın Can Güvenliği Sağlanacak - Son Dakika
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Ankara İtfaiyesi Yenilendi: Yeni Araçlar ve Personel İle Halkın Can Güvenliği Sağlanacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yıllarca ihmal edilen Ankara İtfaiyesini yenilediklerini duyurdu. Yeni araçlar ve liyakatle işbaşı yapan personel ile güçlendirilen Ankara İtfaiyesi, halkın can güvenliğini sağlamak için önemli bir adım atıldığını gösteriyor. Ayrıca, itfaiye istasyonlarının tamamlanması ve envantere dahil edilen 146 yeni itfaiye aracıyla da halkın güvenliği için önemli bir adım atılmış oldu.

Ankara İtfaiyesi Yenilendi: Yeni Araçlar ve Personel İle Halkın Can Güvenliği Sağlanacak
08.01.2024 - 22:31,
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Halkın can güvenliğini doğrudan ilgilendirdiği halde yıllarca ihmal edilen Ankara İtfaiyesini yeniledik. Liyakatle işbaşı yapan personel, yeni araçlar ve işte yeni Ankara İtfaiyesi. Çöp projelere değil asli ihtiyaçlara yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, yenilenen Ankara İtfaiyesi'nin videosunu X hesabından yayınladı. Yavaş, bu akşam yayınladığı videoya, "Halkın can güvenliğini doğrudan ilgilendirdiği halde yıllarca ihmal edilen Ankara İtfaiyesini yeniledik. Liyakatle işbaşı yapan personel, yeni araçlar ve işte yeni Ankara İtfaiyesi. Çöp projelere değil asli ihtiyaçlara yatırım yapmaya devam edeceğiz" notunu düştü.

Yavaş'ın paylaştığı videoda Ankara İtfaiyesi'ne ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Ankara İtfaiyesi Merkez Kampüsü'ndeyiz. Yeni dönem başlarken 704 itfaiye personelinin 400'ü emeklilik hakkı kazanmıştı. İtfaiye bölümü mezunlarından oluşan 445 personel liyakatle iş başı yaptı. Dinamik ve tecrübeli bir ekip oluşturuldu. Sağ tarafımda görmüş olduğunuz köpük kulesi 93 model. Yaklaşık 30 yıl boyunca Ankara'nın tek köpük kulesi olarak alternatifi olmadı. Sol tarafımda gördüğünüz köpük kulesi ise 30 yıldan sonra filoya kazandırıldı. Ayrıca ASO iş birliği ile 2 adet köpük kulesi daha Ankara İtfaiyesi'ne tahsis edildi.  İtfaiye istasyonlarının yetersiz olduğu bir kentti Ankara. Nallıhan, Akyurt, Haymana, Bağlum ve Etimesgut istasyonları tamamlandı. İncek ve Çakırlar istasyonları ise bu yıl hizmete açılacak. Yeni dönemde 146 yeni itfaiye aracı envantere dahil edilerek halkımızın can güvenliği adına önemli bir adım atılmış oldu.

"277 YENİ ARACI, 7 YENİ İSTASYONU VE 1163 PERSONELİ İLE GECE GÜNDÜZ DEMEDEN GÖREVE HAZIR"

24 adet 'rotfire' adlı ilk müdahale araçları ile yangınlara daha hızlı müdahale ediliyor, riskler azalıyor. Ankara İtfaiyesi'nde bir ilk gerçekleştirilerek 546 adet yangına ilk müdahale tankeri alındı ve kırsal mahallelere dağıtıldı. 1170 vatandaşımıza tanker kullanma eğitimi verildi. Bu sevimli dostlarımızın adları Çakıl ve Rüzgar. Arama kurtarma köpeklerimiz diğer arkadaşlarıyla birlikte ekibin kahramanlarından. İşte dinamik, modern ve yürekli Ankara İtfaiyesi. 277 yeni aracı, 7 yeni istasyonu ve 1163 personeli ile gece gündüz demeden göreve hazır."

Kaynak: ANKA
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