Ankara Kaymakamı, Nallıhan'daki okulları ziyaret etti - Son Dakika
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Ankara Kaymakamı, Nallıhan'daki okulları ziyaret etti

Ankara Kaymakamı, Nallıhan\'daki okulları ziyaret etti

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Kaymakam Yusuf Durani Dinç, Çayırhan Mahallesi'ndeki okullarda incelemede bulundu. Yapımında sona gelinen Çayırhan Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret eden Dinç, daha sonra Çayırhan Şükran Kora Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul idarecileri ve öğrenciler ile bir araya geldi. Çayırhan Ana Okulu'nu da ziyaret eden Dinç, öğrencilerle sohbet etti. Dinç'e ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Kesküş eşlik etti.

23.02.2024 14:49  Güncelleme: 14:54
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Kaymakam Yusuf Durani Dinç, Çayırhan Mahallesi'ndeki okullarda incelemede bulundu.

Yapımında sona gelinen Çayırhan Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret eden Dinç, daha sonra Çayırhan Şükran Kora Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul idarecileri ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Çayırhan Ana Okulu'nu da ziyaret eden Dinç, öğrencilerle sohbet etti.

Dinç'e ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Kesküş eşlik etti.

Kaynak: AA

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