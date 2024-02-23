Ankara Kaymakamı, Nallıhan\'daki okulları ziyaret etti

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Kaymakam Yusuf Durani Dinç, Çayırhan Mahallesi'ndeki okullarda incelemede bulundu.

Yapımında sona gelinen Çayırhan Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret eden Dinç, daha sonra Çayırhan Şükran Kora Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul idarecileri ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Çayırhan Ana Okulu'nu da ziyaret eden Dinç, öğrencilerle sohbet etti.

Dinç'e ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Kesküş eşlik etti.