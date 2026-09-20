Ankara Keçiören'de koku ihbarıyla 1 kilo 848 gram esrar bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

Ankara Keçiören'de koku ihbarıyla 1 kilo 848 gram esrar bulundu, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Keçiören'de bir adresten koku yayıldığı ihbarını değerlendiren Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Adreste 1 kilo 848 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir adresten "koku yayıldığı" ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda 1 kilo 848 gram esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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