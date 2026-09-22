Ankara Keçiören\'de motosiklet çalıp Altındağ\'da yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Ankara Keçiören'de motosiklet çalıp Altındağ'da yakalanan 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Keçiören'de bir motosikletin 2 kişi tarafından çalınmasının ardından polis, motosikletin Altındağ'a götürüldüğünü tespit etti. Kaçarken yakalanan A.D. ve S.T., şasiyi kazıyıp satacakları tespit edilerek tutuklandı; hırsızlık anları kameraya yansıdı.
ANKARA'da motosiklet çaldığı tespit edilen A.D. ve S.T., yakalanıp, tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Keçiören ilçesinde bir motosiklet 2 kişi tarafından çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, motosikletin Altındağ ilçesine götürüldüğünü tespit etti. A.D ve S.T., polis ekiplerinden kaçarken Altındağ'da yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelilerin motosikletin şasisini kazıdıkları ve bu şekilde satacakları tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin motosikleti çaldıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan, hacizli yakalama kararı olan motosiklet, polis ekiplerince otoparka çekildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?