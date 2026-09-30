Ankara Keçiören'de polis memurunu darbeden sürücü ve arkadaşlarından 4'ü tutuklandı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde polis memurunu darbeden 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 28 Eylül'de Keçiören ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Polis memuru İ.U., drift atan sürücüye müdahale etti. Sürücü ve arkadaşları ile polis memuru İ.U. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile polis memuru İ.U., grup tarafından darbedildi. Ayrıca saldırı sırasında taş kullanıldığı belirlendi. Polis memuru İ.U.'nun ise saldırı sırasında kendini korumak için havaya ateş ettiği, olay yerinde 4 boş kovan bulunduğu tespit edildi. Saldırı sonucu yaralanan polis memuru, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından başlatılan çalışma sonucunda saldırıya karıştıkları belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.