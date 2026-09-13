Ankara Keçiören'de silahlı kavgada gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı - Son Dakika
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Ankara Keçiören'de silahlı kavgada gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde 3 ruhsatsız silah ve yaklaşık 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Keçiören ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayına ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, olay yerine bir grubun araçla gelerek ateş açtığı, diğer grubun ise araçla kovaladığı tespit edildi.

Ateş açan araçtaki şahıslar saklandıkları evde özel harekat ekiplerince gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 3 ayrı ruhsatsız silah ele geçirildi.

Diğer gruptaki şüpheliler ise Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğünce tespit edilip yakalanırken, adreslerinde yapılan aramada yaklaşık 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden H.Y, B.A, E.G, S.S, A.E, F.G, E.Ş, ve M.T. olmak üzere 8'i "silah ticareti", "uyuşturucu ticareti" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay yerinde ele geçirilen silahlar ise balistik inceleme ve karşılaştırma için kriminal incelemeye gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Keçiören'de silahlı kavgada gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Keçiören'de silahlı kavgada gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı - Son Dakika
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