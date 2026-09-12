Ankara Keçiören'de uyuşturucu operasyonu, evinde hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Keçiören'de uyuşturucu operasyonu, evinde hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Ankara Keçiören\'de uyuşturucu operasyonu, evinde hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşularının ihbarıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. E.A'nın evinde 2 kilo 960 gram esrar, 7 kök hint keneviri ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Osmangazi Mahallesi Paşakılıcı Sokak'ta oturan E.A'nın evinden değişik bitki kokuları alan komşuları, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 2 kilo 960 gram esrar, 7 kök hint keneviri, kenevir yetiştirmek ve uyuşturucu üretmek için kullanılan malzemeler ile 3 sıvı gübre, 2 aydınlatma sistemi, 1 su pompası ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Keçiören, Güvenlik, Güncel, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Keçiören'de uyuşturucu operasyonu, evinde hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti
AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu

09:49
İsmail Kartal’ı istifaya götüren nedenler ve geri dönüşün perde arkası ortaya çıktı
İsmail Kartal'ı istifaya götüren nedenler ve geri dönüşün perde arkası ortaya çıktı
09:46
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
09:21
Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama Kaçırıldı, gözleri bağlandı, şırınga yapıldı
Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama! Kaçırıldı, gözleri bağlandı, şırınga yapıldı
09:20
Yeni Parti kapanıyor mu Özgür Özel’e kötü haber
Yeni Parti kapanıyor mu? Özgür Özel'e kötü haber
09:17
Dünyayı sarsacak yeni kriz Hürmüz’ün ardından ikinci darbe
Dünyayı sarsacak yeni kriz! Hürmüz'ün ardından ikinci darbe
08:55
Benzine dev zam pompaya yansıdı 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı
Benzine dev zam pompaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 09:51:06. #.0.3#
SON DAKİKA: Ankara Keçiören'de uyuşturucu operasyonu, evinde hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement