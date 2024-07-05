Ankara Kent Konseyi Başkanı Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı Ziyaret Etti

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(ANKARA)- Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve beraberindeki heyet, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti. 31 Mart Yerel Seçimleri'ndeki başarısından dolayı Demirbaş'ı tebrik eden Yılmaz, AKK'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ankara Kent Konseyi (AKK) yönetimi 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra ilçe belediye başkanlarını ziyaret etmeyi sürdürüyor. Konsey Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile beraberindeki heyet, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti. Yılmaz, önceki dönemde de Belediye Başkanlığı görevi yapan Demirbaş'ı yerel seçimlerde bir kez daha seçildiği için tebrik etti.

Yerel seçim sonrasında Ankara ilçe belediye başkanlarını ziyaret ettiklerini belirten Halil İbrahim Yılmaz, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı 7 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek AKK'nin 6. Genel Kurul Toplantısı'na davet etti.

"Partisi Ankara olan herkes, Ankara Kent Konseyi'nde toplandı"

2 bin 800 kurum, kuruluş ve derneğin konseyin bileşeni olmak için başvurduğuna değinen Yılmaz, konseyin bu kadar paydaşının olmasının sebebinin politik ayrım yapmadan, toplumun bütün kesimleriyle sivil alanda kendini ifade eden herkesin kendi uzmanlık alanında bir yapı oluşturmasından dolayı olduğunu söyledi. Yılmaz, "Partisi Ankara olan herkes, Ankara Kent Konseyi'nde toplandı" dedi.

Yılmaz, "Belediye meclislerine seçtiğimiz üyelerin dışında kalan kentteki bütün unsurların da şehre katkı yapmasını sağlıyor kent konseyleri. Bu kültür bu coğrafyada çalışan bir kültür. Bizler birbirimizi ideolojilerimizle tedirgin etmiyoruz. Bu açıdan konsey bileşenleri arkadaşlarımızın katkısının sınırsız olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"AKK'yi önemsiyoruz"

Yılmaz ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Baki Demirbaş, konseyde her kesimin, her siyasi görüşün bir arada olduğu bir yapı olmasının son derece önemli olduğunu dile getirdi. 25 ilçenin AKK çatısı altında buluşarak görüş alışverişinde bulunmalarının son derece önemli olduğunu dile getiren Demirbaş, "Başkentin bugün çözülmesi gereken sorunları var. Bizler siyasetçi olarak bu sorunları belirli ortamlarda dile getiriyoruz ama sivil toplum kuruluşlarının sözcü ve çözüm bulucu olmaları son derece önemli" diye konuştu.