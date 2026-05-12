Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz'dan Ali Babacan'a Ziyaret

(ANKARA)- Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Görüşmede yerel yönetim, kent vizyonu ve iş birliği konuları ele alındı.

"Başkentin Ortak Aklı" sloganıyla ziyaretlerini sürdüren Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, çalışmalar kapsamında bu kez, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı makamında ziyaret etti. Toplantıda; Halil İbrahim Yılmaz'ın yanı sıra AKK Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Şevket Bülend Yahnici, AKK Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Feramuz Üstün, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayın Koordinatörü Fatih Tekeci, AKK Genel Sekreter Yardımcısı Daver Baytaz, AKK Yürütme Kurulu Üyeleri Arzu Balkan, Pınar Öztürk, Anıl Serin, Alper Kaya, Harun Sakınan, Prof. Dr. Deniz Demiryürek, Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Hilal Gedik ile Başkan Yardımcıları Tarık Önol ve Sevgi Nur Gökten yer aldı. DEVA Partisi heyetinde ise Ali Babacan'ın yanı sıra Genel Başkan Vekili İbrahim Çanakçı, Başkanlık Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal ile Ankara İl Başkanı Fatma Elçin Gülören hazır bulundu."

AYNI ÇATI ALTINDA YER ALMANIN ÖNEMİ KONUŞULDU

Ziyarette, Ankara Kent Konseyi'nin farklı kesimleri aynı çatı altında buluşturması başta olmak üzere; Ankara'da oluşturulabilecek sosyal, kültürel ve ekonomik katkılar, yerel yönetimlerde şeffaflık, hesap verebilirlik, kapsayıcılık ilkeleri, iş birliği içerisinde birlikte yol almanın önemi, yerel yönetim anlayışının güçlendirilmesi, kent konseylerinin kentlerin yapısındaki katkısı da dahil olmak üzere birçok konu görüşüldü. Görüşmenin ardından, AKK'nin 6 yıllık süreç içerisinde gerçekleştirdiği projelerin yer aldığı "Seyir Defteri", kentin kültür-sanat gelişimine ilişkin öneri ve çözümlerin yer aldığı "AKS 101" ve Ankara'nın tarihini içeren "Bir Zamanlar Ankara" kitabı da Ali Babacan'a takdim edildi.