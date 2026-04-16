Ankara Kent Konseyi'nden Okul Saldırısına Tepki
16.04.2026 16:57
AKK Başkanı Yılmaz, okul saldırılarına karşı duyulan acıyı ve sorumluluğu vurguladı.

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, son dönemde okullarda yaşanan saldırılara ilişkin "Bu elim okul saldırısında yitirdiğimiz her bir canımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı evlatlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmasını yürekten temenni ediyoruz. Geride kalan anne babalara, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiasına sabır ve dayanma gücü diliyoruz. Acımız büyük, yüreğimiz ağır; hiçbir çocuğumuzun ne kaybına ne de gözyaşına bir daha şahit olmamak en büyük temennimizdir" dedi.

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız bu büyük acı, kör bir suçlama değil; hepimizi derinden sarsan bir yüzleşme çağrısıdır. Bu tür bir acı, hepimizi yüzleşmeye zorlamalıdır. Bu acının içinde bizim payımız yokmuş gibi davranamayız. Artık açıkça ifade etmek zorundayız; bu acı, sadece birilerinin değil; hepimizin payına düşen bir utançtır. Zira bizler, şahit olduğumuz sorunları zamanında çocuklarımızla dile getirmedik, ihmallerimiz karşısında yeterince farkında olmadık. Her gün susarak bu karanlığın büyümesine biz izin verdik."

"Çocuklarımız iyi diye düşündük; içlerindeki çığlığı görmezden geldik"

Görmezden gelinen her ihmal, ertelenen her sorumluluk, duymazdan gelinen her uyarı bizi bu noktaya getirmiştir. Yaşananlar hepimizin görmezden geldiklerinin sonucudur. Çocuklarımız güvende diye kendimizi rahatlattık; sessizliklerini duymadık. Çocuklarımız iyi diye düşündük; içlerindeki çığlığı görmezden geldik. Yanlarındayız dedik; ama yalnızlıklarına yetişemeden kaybettik. Bugün kaybettiklerimizin ardından sadece yas tutmak yetmez. Çünkü biliyoruz ki; hepimiz biraz sustuk, biraz erteledik ve bedelini çocuklarımız ödedi. Koruyamadığımız her çocuk, hepimizin ortak sorumluluğudur. Mesele sadece güvenlik zafiyeti değil aynı zamanda ailelerimizin sorumluluk krizidir, bu kriz çocuklarımız üzerinden asla görmezden gelinemez. Ailede başlayan çözülme, değerlerin zayıflaması ve düşünsel savrulmalar bu süreci derinleştirmiştir. Bir daha hiçbir çocuk, bizim ertelediğimiz sorumlulukların bedelini ödemesin.

"Acımız büyük, yüreğimiz ağır"

'Neşeli Günler' filmini hatırlamamız lazım. Sirke mi, limon mu kavgasıydı oysa mesele; aynı sofrada farklılıkla gülümseyebilmeyi anlatıyordu bize. Eskiden tartışma vardı; gülüş de onun içindeydi ama. Bugün de tartışma var; ama içinde öfke büyüyor. Eskiden kalabalık, bir bağdı. Bugün kalabalık, yalnızlığın en sessiz hali. Birlikte yaşama kültürünü, birbirini duymayı, aynı sofrada farklılıkla oturabilmeyi kaybettik biz. Vasata kurban olduk, liyakata savaş ilan ettik. ve belki de en acısı; bunu fark etmekte bile geç kaldık. Bu elim okul saldırısında yitirdiğimiz her bir canımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı evlatlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmasını yürekten temenni ediyoruz. Geride kalan anne babalara, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiasına sabır ve dayanma gücü diliyoruz. Acımız büyük, yüreğimiz ağır; hiçbir çocuğumuzun ne kaybına ne de gözyaşına bir daha şahit olmamak en büyük temennimizdir."

Kaynak: ANKA

