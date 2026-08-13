Organize Suç Liderleri Gürcistan'dan Türkiye'ye İade Edildi
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 'Redkitler' örgütü elebaşı Ferhat Delen ile 'Erdoğan Aykut' örgütü elebaşı Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalandığını ve Sarp sınır kapısından Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı: Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Redkitler' Organize Suç Örgütü elebaşı Ferhat Delen ile 'Erdoğan Aykut' Organize Suç Örgütü elebaşı Erdoğan Aykut, Gürcistan'da yakalanarak bugün Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden ülkemize iade edildi.
Kaynak: DHA
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