Ankara Kültür Sanat 101 Raporu Yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara Kültür Sanat 101 Raporu Yayımlandı

18.09.2025 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle hazırlanan AKS 101 Raporu, kültür sanat alanında önemli bir ihtiyaca yöneliyor. Raporun 101 maddelik çıktısı, kentin kültür sanat ekosistemini destekleyecek kararları içeriyor.

( ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu, ABB ile Ankara Kent Konseyi (AKK) iş birliğiyle hazırlanan Ankara Kültür Sanat (AKS) 101 Raporu'na ilişkin, "KS 101 Çalıştayı ve hemen akabinde oluşturulan rapor. Raporun 101 maddelik bir çıktısı var. Bu çıktı ve iki gün boyunca dolu dolu gerçekleştirilen paneller sonucunda biz şunu gördük; kentin böyle bir bir araya gelme, bu etkinliği düzenleme ve talepleri toparlama anlamında bir ihtiyacının olduğunu tespit etmiş olduk" dedi.

ABB ile AKK, Ankara Kültür Sanat (AKS) 101 Çalıştayı'nın sonuç raporunu Cumhuriyet'in 101'inci yılına ithafen "AKS 101" adıyla yayımladı. ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu, rapora ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"AKS 101 Çalıştayı ve hemen akabinde oluşturulan rapor, ABB ve AKK iş birliğinde yürütülmüş önemli bir çalışma. Çalıştay, geçtiğimiz aylarda düzenlendi. Hemen ardıdan ise raporlar oluşturuldu. Raporun 101 maddelik bir çıktısı var. Bu çıktı ve iki gün boyunca dolu dolu gerçekleştirilen paneller sonucunda biz şunu gördük; kentin böyle bir bir araya gelme, bu etkinliği düzenleme ve talepleri toparlama anlamında bir ihtiyacının olduğunu tespit etmiş olduk. Çünkü içerisinde çok fazla kültür, sanat disiplinlerine ait, 10'dan fazla panelin olduğu iki günlük dolu dolu oturumdu. İçerisindeki bütün katılımcılar da kendi alanında kanaat önderi olabilecek düzeyde şehrin kültür sanat ekosistemini destekleyecek çalışmalarda bulunmuş deneyim sahibi, önemli insanların katılımıyla gerçekleştirildi bu çalıştay.

"AKS 101 Çalıştayı'nın akabinde oluşturulan rapor, Ankara Kültür markasını besleyecek düzeyde bir rapor oldu"

Biz ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak, Ankara Kültür markasını çıkarttık. Ankara Kültür markasının zaten çıkış amacı Ankara özelinde  kültür politikalarını yazmak. Tabii bunları yazarken de diğer şehirlerden bağımsız ya da yurt dışındaki benzer örneklerden bağımsız bir şekilde oluşturmuyoruz. AKS 101 Çalıştayı'nın akabinde oluşturulan rapor, Ankara Kültür markasını besleyecek düzeyde bir rapor oldu. Farklı kültür sanat disiplinlerine ilişkin alınan ve yerel yönetimlere iletilen kararlar var. Bizler de kültür temsilcileri ve yöneticileri olarak, bu kararların hepsine teker teker bakıp, hangilerini kısa vadede, hangilerini orta ve uzun vadede uygulamaya geçireceğimize ilişkin bir çalışma yürütüyoruz."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Kent Konseyi, Kültür Sanat, Etkinlikler, Güncel, Ankara, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Kültür Sanat 101 Raporu Yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

15:07
Kız yurdundaki skandal büyüyor: Öğrencilerden biri, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı
Kız yurdundaki skandal büyüyor: Öğrencilerden biri, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı
15:03
Türk futbolu fokut fokur kaynıyor TFF’den Fenerbahçe’nin “Hesap zamanı“ sözlerine jet yanıt
Türk futbolu fokut fokur kaynıyor! TFF'den Fenerbahçe'nin "Hesap zamanı" sözlerine jet yanıt
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:14:37. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara Kültür Sanat 101 Raporu Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.