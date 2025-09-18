Ankara Kültür Sanat 101 Raporu Yayımlandı

( ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu, ABB ile Ankara Kent Konseyi (AKK) iş birliğiyle hazırlanan Ankara Kültür Sanat (AKS) 101 Raporu'na ilişkin, "KS 101 Çalıştayı ve hemen akabinde oluşturulan rapor. Raporun 101 maddelik bir çıktısı var. Bu çıktı ve iki gün boyunca dolu dolu gerçekleştirilen paneller sonucunda biz şunu gördük; kentin böyle bir bir araya gelme, bu etkinliği düzenleme ve talepleri toparlama anlamında bir ihtiyacının olduğunu tespit etmiş olduk" dedi.

ABB ile AKK, Ankara Kültür Sanat (AKS) 101 Çalıştayı'nın sonuç raporunu Cumhuriyet'in 101'inci yılına ithafen "AKS 101" adıyla yayımladı. ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu, rapora ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"AKS 101 Çalıştayı ve hemen akabinde oluşturulan rapor, ABB ve AKK iş birliğinde yürütülmüş önemli bir çalışma. Çalıştay, geçtiğimiz aylarda düzenlendi. Hemen ardıdan ise raporlar oluşturuldu. Raporun 101 maddelik bir çıktısı var. Bu çıktı ve iki gün boyunca dolu dolu gerçekleştirilen paneller sonucunda biz şunu gördük; kentin böyle bir bir araya gelme, bu etkinliği düzenleme ve talepleri toparlama anlamında bir ihtiyacının olduğunu tespit etmiş olduk. Çünkü içerisinde çok fazla kültür, sanat disiplinlerine ait, 10'dan fazla panelin olduğu iki günlük dolu dolu oturumdu. İçerisindeki bütün katılımcılar da kendi alanında kanaat önderi olabilecek düzeyde şehrin kültür sanat ekosistemini destekleyecek çalışmalarda bulunmuş deneyim sahibi, önemli insanların katılımıyla gerçekleştirildi bu çalıştay.

"AKS 101 Çalıştayı'nın akabinde oluşturulan rapor, Ankara Kültür markasını besleyecek düzeyde bir rapor oldu"

Biz ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak, Ankara Kültür markasını çıkarttık. Ankara Kültür markasının zaten çıkış amacı Ankara özelinde kültür politikalarını yazmak. Tabii bunları yazarken de diğer şehirlerden bağımsız ya da yurt dışındaki benzer örneklerden bağımsız bir şekilde oluşturmuyoruz. AKS 101 Çalıştayı'nın akabinde oluşturulan rapor, Ankara Kültür markasını besleyecek düzeyde bir rapor oldu. Farklı kültür sanat disiplinlerine ilişkin alınan ve yerel yönetimlere iletilen kararlar var. Bizler de kültür temsilcileri ve yöneticileri olarak, bu kararların hepsine teker teker bakıp, hangilerini kısa vadede, hangilerini orta ve uzun vadede uygulamaya geçireceğimize ilişkin bir çalışma yürütüyoruz."