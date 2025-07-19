Ankara Mahkemesinden Anayasa'ya Başvuru - Son Dakika
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Ankara Mahkemesinden Anayasa'ya Başvuru

19.07.2025 00:25
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CHP kurultayındaki usulsüzlük davasında, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesine başvurdu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 kişi hakkında açılan davada Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, "görevsizlik" kararlarına ilişkin yasal düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 12 kişi hakkında açılan davada "görevsizlik" vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermiş, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesinin de "görevsizlik" kararı üzerine dosya istinafa taşınmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi ise dosyanın "asliye ceza mahkemesinde görülmesine" ilişkin kesin karar vererek, dosyayı Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesine göndermişti.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, dava dosyasına ilişkin tensip zaptı hazırlayarak, "görevsizlik" kararlarına ilişkin yasal düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürdü ve Anayasa Mahkemesine başvuru yaptı.

Tensip zaptında, mahkemenin ilk görevsizlik kararı ve Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 30 Haziran'da verdiği kararının mahiyeti ve sonuçları itibarıyla "karşı görevsizlik kararı" niteliğinde olduğu belirtilerek, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 161/9. maddesi uyarınca mahkemenin görevsiz olduğu, davada Ankara ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ifade edildi.

CMK'nin 5/2. maddesinde, "Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir" ifadelerinin yer aldığına işaret edilen tensipte, söz konusu düzenlemenin "Anayasa'nın 2, 6, 9, 10, 13, 36, 37, 38, 138 ve 141/4. maddelerine aykırı olduğu" ileri sürüldü.

Başvurunun, yasal düzenlemeler uyarınca Anayasa Mahkemesince 5 ay içinde karara bağlanması gerektiğine işaret edilen tensipte, Yüksek Mahkemece karar verilinceye kadar davanın geri bırakılması gerektiği ifade edildi.

Bu kapsamda, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, başvuru konusu düzenlemenin iptali halinde, iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından dosyanın Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine, iptal başvurusunun reddi halinde ise davanın 4 Kasım'a bırakılmasına hükmetti.?

Kaynak: AA

Asliye Ceza Mahkemesi, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Mahkemesinden Anayasa'ya Başvuru - Son Dakika

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