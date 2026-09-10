Ankara Mamak'ta hırdavat dükkanında tartıştığı yeğenini silahla vurarak öldürdü
Ankara'nın Mamak ilçesinde E.T., bir hırdavat dükkanında tartıştığı yeğeni Yusuf T.'yi silahla vurarak öldürdü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri şüpheli E.T'yi gözaltına aldı, soruşturma sürüyor.
ANKARA'nın Mamak ilçesinde E.T., tartıştığı yeğeni Yusuf T.'yi silahla vurarak öldürdü.
Olay, Mamak ilçesi 1658. Cadde'de bulunan bir hırdavat dükkanında meydana geldi. E.T. ile yeğeni Yusuf T. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada E.T, yeğeni Yusuf T'yi silahla vurarak öldürdü. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheli E.T'yi gözaltına aldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: DHA
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