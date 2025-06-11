Ankara Meclisi'nde Önemli Kararlar Alındı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, haziran ayı ikinci birleşimi yapıldı.

Meclis İkinci Başkanvekili Emre Doğan başkanlığında, Belediye Meclis Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri oylandı.

Oturumda, Avusturya Cumhuriyeti'ne 1-5 Temmuz, Almanya'ya ise 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde yapılacak yurt dışı görevlerine ilişkin başkanlık yazıları oy birliğiyle, Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı ile ATA Çiftliği içindeki sosyal tesisin işletme hakkının 10 yıllığına ANFA Ankara Altınpark'a devredilmesine ilişkin başkanlık yazıları ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda, Çubuk Çatokçular ve Yeşilkent mahallelerindeki çiftçilere yapılan sebze fidesi desteğinin yüzde 100 hibe olarak verilmesine ilişkin başkanlık yazısı oy birliğiyle, Afyonkarahisar Belediyesi'ne sebze fidesi desteğinin yüzde 100 hibe olarak verilmesine ilişkin başkanlık yazısı ise oy çokluğuyla Meclisten geçti.

Doğan, yarın toplanmak üzere oturumu kapattı.