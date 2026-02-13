Ankara Meclisi Şubat Toplantısını Gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinin şubat ayı 5'inci birleşimi gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis İkinci Başkanvekili Emre Doğan başkanlığında yapıldı.

Doğan, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

"Sosyal Abonman Kart Uygulaması" ve "Başak Projesi" ile bazı gündem maddelerine ilişkin başkanlık yazısı görüşülerek kabul edildi."

Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, bazı meclis üyeleri söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Meclis İkinci Başkanvekili Doğan, 9 Mart Pazartesi günü toplanmak üzere oturumu kapattı.