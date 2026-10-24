Ankara merkezli 8 ilde Daltonlar operasyonunda 3'ü çocuk 15 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ankara merkezli 8 ilde Daltonlar operasyonunda 3'ü çocuk 15 şüpheli tutuklandı

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Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen Daltonlar operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 3'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 15'i tutuklandı. 1'i adli süreçteki çocuk olmak üzere 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

ANKARA'da 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda 'Daltonlar' suç örgütünün 24 Ağustos 2026 tarihinde bir iş yeri sahibini tehdit etmesi ile ilgili 1 şüpheli tutuklandı, 1 adli süreçteki çocuk hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Olayda iştiraki bulunan diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarda ele geçirilen delillerin incelenmesi neticesinde suç örgütü ile bağlantısı bulunan 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 22 şüpheli daha tespit edildi. 20 Ekim 2026 tarihinde, Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade ve teşhisleriyle soruşturmaya 4 şüpheli daha dahil edildi.

İfade işlemleri biten 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 18 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. 1 şüphelinin ifadesi SEGBİS bağlantısı ile alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 15'inin tutuklanmasına, 1'i adli süreçteki çocuk olmak üzere 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ankara merkezli 8 ilde Daltonlar operasyonunda 3'ü çocuk 15 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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