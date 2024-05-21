Tokat\'ta FETÖ operasyonunda bir öğretmen gözaltına alındı

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren kişilere yönelik "Kıskaç-16" operasyonunda Tokat'ta bir öğretmen gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Tokat'ta görevde bulunan bir öğretmen, yakalandı.
Şüpheli, soruşturmanın merkezi olan Ankara'ya gönderildi.
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