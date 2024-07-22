Ankara Metrosu Kızılay-Koru Hattında Arızalar Giderildi

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Kızılay - Koru metro hattı seferlerinde, güç kaynağı ve haberleşme sistemindeki aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arızanın giderildiğini ve metro seferlerinin normale döndüğünü bildirdi.

EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ankara Metrosu Kızılay - Koru hattındaki haberleşme ve güç kaynağı arızalarının giderildiği ve metro seferlerinin normale döndüğü ifade edildi.

EGO Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şu şekilde:

"Değerli Yolcularımız, Ankara Metrosu M2 hattında yaşanan haberleşme ve güç kaynağı arızaları giderilmiş olup, metro seferlerimiz normale dönmüştür. Trenlerimiz, Kızılay-Koru hattı boyunca tüm istasyonlarda düzenli olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz."