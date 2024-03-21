Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor - Son Dakika
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Ankara\'nın Altındağ ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Demirciler Sanayisi'nde bir depoda çıkan yangın, yakındaki iş yerlerine de sıçradı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmalarına başlandı. Yangın nedeniyle iş yerlerinde hasar meydana geldi.

21.03.2024 12:05  Güncelleme: 12:07
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir depoda çıkan ve yandaki iş yerlerine de sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Demirciler Sanayisi'nde, inşaat malzemeleri bulunan depoda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürüde büyüyen ve yandaki iş yerlerine de sıçrayan yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin çevre güvenliğini almasının ardından müdahaleye başlayan ekipler, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.

Yangın nedeniyle iş yerlerinde hasar meydana geldi.

İş yeri sahibi İbrahim Mert Tiritoğlu, gazetecilere açıklamasında, yangın sırasında içeride herhangi bir çalışan bulunmadığını belirterek, "Arkadaşlarımızın çoğu dışarıdaydı. Diğerleri olayı duyunca hemen dışarı çıktı." dedi.

Görgü tanığı Hakan Albayrak ise malzeme almak için iş yerine geldiğini belirterek, "Olay esnasında buradaydım. Yangın çatıda bir kıvılcımla başladı, sonra büyüdü." ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerinde incelemelerde bulunarak, itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor - Son Dakika

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