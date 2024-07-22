Ankara'nın Ayaş İlçesi Yamaç Paraşütü Tutkunlarını Ağırlıyor

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Ankara'nın Ayaş ilçesi, uygun koşulları nedeniyle yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor.

İlçedeki 350 metre yükseklikteki Kumludoruk Tepesi'nden havalanan paraşütçüler tek ve tandem uçuşlar gerçekleştirerek Ayaş manzarası karşısında gökyüzünde olmanın keyfini çıkarıyor.

Yamaç paraşütü tutkunu Berad Gezgen, AA muhabirine, Ayaş ilçesine Van'dan geldiklerini söyledi.

Blue Sky Kulübü üyesi birçok kişi ve uçmayı seven arkadaşlarıyla birlikte ilçeye geldiklerini anlatan Gezgen, "Ankara Üniversitesinde okuyorum. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi öğrencisiyim. Yedi yıldır uçuyorum. Kulüp üyeleriyle Van'dan geldik. Muhteşem uçuşlarda bulunduk. Uçmayı seviyorum." dedi.

Yamaç paraşütçüsü Ceren Boz da 2021 yılından bu yana yamaç paraşütü yaptığını anlattı. Kırk saati geçkin uçuşlarda bulunduğunu aktaran Boz, "Uçmak çok güzel bir şey. Uçmayı çok seviyorum ve herkese de tavsiye diyorum." diye konuştu.

Ankara'ya yakın bir noktada uçma imkanı bulduklarına işaret eden yamaç paraşütçüleri, Kumludoruk Tepesi'nde bulunan tesislerin hafta sonu açık olmasını istediklerini de dile getirdi.