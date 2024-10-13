Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yılı Kutlandı

Ankara\'nın Başkent Oluşunun 101. Yılı Kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Vali Vasip Şahin, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Ardından, Ulus'taki 1'inci TBMM binasında düzenlenen törende konuşan Şahin, Ankara'nın kültürel zenginliğini ve tarihi önemini vurguladı. Kutlamalar, 'Seymenler Kortej Yürüyüşü' ile devam etti.

13.10.2024 16:13
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ANKARA'nın başkent oluşunun 101'inci yıl dönümü, kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Vali Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da olduğu heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

'ANKARA, BİRLİĞİN VE DİRİLİŞİN SEMBOLÜ'

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, milletimizin mukadderatının tecelli ettiği, Cumhuriyetimizin beşiği kadim şehrimiz Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yılına erişmiş olmanın mutluluğuyla huzurunuzdayız. Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde tarihi bir misyon üstlenen Cumhuriyet'in kuruluşu, ilerlemesi ve demokrasinin gelişme sürecinin merkezi, medeniyetler beşiği olan Ankara'mız isabetle vermiş olduğunuz kararla 13 Ekim 1923'te ülkemizin başkenti olarak ilan edilmiştir. Ankara'nın başkent ilan edilmesi sadece coğrafi bir değişim olarak kalmamış, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık ve yeniden varoluş azim ve kararlılığının somut bir göstergesi olmuştur. Ankara Türk milleti için sadece bir şehir değil aynı zamanda bir idealin, birliğin ve dirilişin sembolü olarak değer kazanmıştır. Köklü kültürel mirası ve geleneksel hayat tarzıyla Cumhuriyet tarihi boyunca elde ettiği kazanımlarla bugün hepimizi gururlandıran bir marka şehir haline gelen başkentimiz, bundan sonra da ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında öncü rol oynamayı sürdürecek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da geleceğe güvenle yürüyüşüne devam edecektir. Türk milleti size ve aziz şehitlerimize minnettardır. Ruhunuz şad olsun."

İLK MECLİS'TE TÖREN

Vali Şahin ve beraberindekiler, ardından Ankara'nın başkent ilan edildiği Ulus'taki 1'inci TBMM binasında (Kurtuluş Savaşı Müzesi) düzenlenen törene katıldı. Genel Kurul salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Şahin, Başkent Ankara'nın, tarih boyunca pek çok medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, kültürler ve tarihi zenginliklere sahip medeniyetlerin harmanlandığı eşsiz bir şehir olduğunu belirterek, "Ankara, gerek jeopolitik durumu, gerekse stratejik kararların alındığı bir yer olması hasebiyle, ülkemizin ve milletimizin mukadderatın ilerlemesinde önemli bir rol oynayan, İstiklal Mücadelemizin karargahı bir şehir olarak tarih sayfalarına adını yazdırmıştır" dedi.

Daha sonra Vali Şahin ve beraberindekiler, 'Seymenler Kortej Yürüyüşü'ne katıldı. 1'inci TBMM binası önünden başlayan Seymenler Kortej Yürüyüşü, Ankara Kalesi'ne kadar devam etti.

Haber-Kamera: Taha AYHAN-Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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