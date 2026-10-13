Ankara'nın Başkent Oluşunun 103. Yılı Anıtkabir ve İlk Meclis'te Kutlandı - Son Dakika
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Ankara'nın Başkent Oluşunun 103. Yılı Anıtkabir ve İlk Meclis'te Kutlandı

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Ankara\'nın Başkent Oluşunun 103. Yılı Anıtkabir ve İlk Meclis\'te Kutlandı
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Ankara Valisi Yakup Canbolat başkanlığındaki heyet, 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilişinin 103. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti, İlk Meclis'te tören düzenlendi ve Seymenler Kortej Yürüyüşü yapıldı.

ANKARA'nın başkent oluşunun 103'üncü yıl dönümü, Ankara Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.

Ankara Valisi Yakup Canbolat başkanlığındaki heyet, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyette, 4'üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek yer aldı. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Canbolat'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Vali Canbolat, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayıp, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Milli Mücadele'nin karargahı, milli iradenin tecelligahı ve Cumhuriyet'imizin kalbi Ankara'nın başkent oluşunun 103'üncü yıl dönümünde manevi huzurunuzdayız. 27 Aralık 1919'da gelişinizle istiklal mücadelemizin merkezi haline gelen Ankara, milletimizin bağımsızlık azminin ve geleceğe olan sarsılmaz inancının sembolü olmuştur. 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilen Ankara, o günden bu yana Cumhuriyet'imizin değerlerini, milli egemenlik anlayışını ve kendisine emanet edilen tarihi mirası gururla taşımaktadır. Bizler de bu kutlu mirasa sahip çıkarak Ankara'yı tarihi kimliğine ve başkentlik sorumluluğuna yaraşır şekilde geliştirmek, ülkemizin aydınlık geleceğine güçlü bir şekilde taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Başta zatıaliniz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

İLK MECLİS'TE TÖREN

Vali Canbolat ve beraberindekiler, ardından Ankara'nın başkent ilan edildiği Ulus'taki 1'inci TBMM binasında (Kurtuluş Savaşı Müzesi) düzenlenen törene katıldı. Genel Kurul salonundaki törende konuşan Vali Canbolat, "Ankara, Cumhuriyet'imizin kuruluş sürecinde sadece bir şehir değil, milli iradenin, bağımsızlığın ve yeniden doğuşun merkezi oldu. 13 Ekim 1923'te başkent olmasıyla da bu tarihi miras Ankara'nın kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. 23 Nisan 1920'de milli iradeyle açılan yol 13 Ekim 1923'te Ankara'nın başkent oluşuyla yeni bir anlam kazandı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla ise taçlandı. Ankara'mız milli mücadelenin merkezi, Cumhuriyet'imizin de doğduğu yer oldu. Cumhuriyet bu topraklarda yükselen milli iradenin en kıymetli emanetidir. Bugün bize düşen bu emanete sahip çıkmak ve Cumhuriyetimizi daha güçlü bir geleceğe taşımaktır" dedi.

Vali Canbolat ve beraberindekiler, daha sonra 'Seymenler Kortej Yürüyüşü'ne katıldı. 1'inci TBMM binası önünden başlayan Seymenler Kortej Yürüyüşü, Ankara Kalesi'ne kadar devam etti.

Kaynak: DHA
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