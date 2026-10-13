Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü Çubuk'ta törenle kutlandı - Son Dakika
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Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü Çubuk'ta törenle kutlandı

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Ankara\'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü Çubuk\'ta törenle kutlandı
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Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü, Çubuk ilçesinde Barbaros Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Kaymakam Vehbi Bakır ve diğer yetkililer katıldı; öğrenciler şiirler okudu, türküler seslendirdi, oratoryo, tiyatro ile seymen gösterisi sundu.

Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü, Çubuk ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Barbaros Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen programa Kaymakam Vehbi Bakır, Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program, Barbaros Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Serkan Saran'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başladı.

Törende öğrenciler tarafından Ankara'nın başkent oluşunu konu alan şiirler okundu, türküler seslendirildi.

Ankara'nın tarihi ve kültürel önemini anlatan video gösteriminin ardından öğrenciler tarafından oratoryo ve tiyatro gösterisi sahnelendi.

Öğrencilerden oluşan seymen ekibinin sergilediği programda, öğrenci korosu da Ankara türkülerini seslendirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü Çubuk'ta törenle kutlandı - Son Dakika
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