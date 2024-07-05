Ankara'nın Çubuk ilçesinde kelle paça çorbasıyla damaklarda unutulmaz lezzet

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde dedelerinden miras aldığı çorbacılığı sürdüren baba oğulun yaptığı kelle paça, müşterilerinin damaklarında unutulmaz lezzet bırakıyor.

Babasından öğrendiği kelle paça çorbasını her gün özenle hazırlayan aşçı Durmuş Hayta, AA muhabirine mesleğini nesilden nesle aktarmaya çalıştığını söyledi.

Yaptıkları işkembe, mercimek, kelle paça, ayak paça çorbasının ayrı bir lezzeti olduğunu dile getiren Hayta, "Özellikle kelle paçamız kemik kırığına iyi gelir. Bu nedenle de her zaman ilgi odağız." dedi.

Çorbacılığı 3. nesil olarak sürdüren Emre Hayta da Ankara'nın başka ilçelerinden özellikle dükkanına çorba içmeye gelenlerin olduğunu aktardı.

Kelle paçanın içine sarımsak, tereyağı, salça sosu ekleyerek sunum yaptığını belirten Hayta, "Çorbalarımızın hepsi kemik suyu ile yapılır. Biz diyoruz ki kelle, paça ve işkembe çorbaları Çubuk'ta içilir." dedi.

Restoranında çalışan Murat Baysal da 5 yıldır usta olarak çalıştığını vurgulayarak "Çubuk'umuzun meşhur kuzu ayağıyla yapılan yoğurtlu paça çorbasını yapıyoruz. Çorbamız Ankara'da bir numara diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Müşteriler de yedikleri kelle ve paçanın diğer yerlerde yediklerine göre lezzetlinin farklı ve güzel olduğunu dile getirdi.