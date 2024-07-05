Ankara'nın Çubuk ilçesinde kelle paça çorbasıyla damaklarda unutulmaz lezzet - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kelle paça çorbasıyla damaklarda unutulmaz lezzet

Ankara'nın Çubuk ilçesinde dededen miras kalan çorbacılığı sürdüren baba oğul, yaptıkları kelle paça çorbasıyla müşterilerine unutulmaz bir lezzet sunuyor. Kelle paçanın kemik kırığına iyi geldiğini belirten aşçı Durmuş Hayta, çorbaların hepsinin kemik suyuyla yapıldığını ve Çubuk'ta içilmesi gerektiğini söyledi. Restoranın usta aşçısı Murat Baysal ise Çubuk'un meşhur kuzu ayağıyla yapılan yoğurtlu paça çorbasının Ankara'da bir numara olduğunu ifade etti. Müşteriler ise kelle ve paçanın diğer yerlere göre farklı ve güzel bir lezzete sahip olduğunu dile getirdi.

05.07.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde dedelerinden miras aldığı çorbacılığı sürdüren baba oğulun yaptığı kelle paça, müşterilerinin damaklarında unutulmaz lezzet bırakıyor.

Babasından öğrendiği kelle paça çorbasını her gün özenle hazırlayan aşçı Durmuş Hayta, AA muhabirine mesleğini nesilden nesle aktarmaya çalıştığını söyledi.

Yaptıkları işkembe, mercimek, kelle paça, ayak paça çorbasının ayrı bir lezzeti olduğunu dile getiren Hayta, "Özellikle kelle paçamız kemik kırığına iyi gelir. Bu nedenle de her zaman ilgi odağız." dedi.

Çorbacılığı 3. nesil olarak sürdüren Emre Hayta da Ankara'nın başka ilçelerinden özellikle dükkanına çorba içmeye gelenlerin olduğunu aktardı.

Kelle paçanın içine sarımsak, tereyağı, salça sosu ekleyerek sunum yaptığını belirten Hayta, "Çorbalarımızın hepsi kemik suyu ile yapılır. Biz diyoruz ki kelle, paça ve işkembe çorbaları Çubuk'ta içilir." dedi.

Restoranında çalışan Murat Baysal da 5 yıldır usta olarak çalıştığını vurgulayarak "Çubuk'umuzun meşhur kuzu ayağıyla yapılan yoğurtlu paça çorbasını yapıyoruz. Çorbamız Ankara'da bir numara diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Müşteriler de yedikleri kelle ve paçanın diğer yerlerde yediklerine göre lezzetlinin farklı ve güzel olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Ankara, Miras, Çubuk, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'nın Çubuk ilçesinde kelle paça çorbasıyla damaklarda unutulmaz lezzet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:37 TFF, CAS’a başvuramıyor Merih Demiral Hollanda maçında yok TFF, CAS'a başvuramıyor! Merih Demiral Hollanda maçında yok
15:33 Ayşe Ateş’ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım Ayşe Ateş'ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
14:21 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi
13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi
16:18 Villa için 500 bin dolar harcamışlardı Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu Villa için 500 bin dolar harcamışlardı! Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu
15:35 Sinan Akçıl’dan Merih Demiral’a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın Sinan Akçıl'dan Merih Demiral'a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın
15:25 Galatasaray, Zaniolo’yu Atalanta’ya kiraladı İşte yapılan anlaşmanın detayları Galatasaray, Zaniolo'yu Atalanta'ya kiraladı! İşte yapılan anlaşmanın detayları
15:10 Hesabını yorum yağmuruna tuttular Merih Demiral’ın eşi sessizliğini bozdu Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessizliğini bozdu
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?
14:01 Bellingham’a verdikleri ceza şaka gibi UEFA’nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare Bellingham'a verdikleri ceza şaka gibi! UEFA'nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare
13:56 Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı
13:04 İstanbul sular altında Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 16:56:56. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'nın Çubuk ilçesinde kelle paça çorbasıyla damaklarda unutulmaz lezzet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement