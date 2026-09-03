Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem saat 20.11'de gerçekleşti ve 11,74 kilometre derinlikte kaydedildi.
(ANKARA) - AFAD, merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 20.11'de merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin deriniği 11,74 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: ANKA
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