Ankara\'nın Kalecik ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

(ANKARA) - AFAD, merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 20.11'de merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin deriniği 11,74 kilometre olarak kaydedildi.