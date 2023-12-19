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Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nde Yıl Sonu Kermesi Düzenlendi - Son Dakika
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Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nde Yıl Sonu Kermesi Düzenlendi

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen yıl sonu kermesinde, el sanatları, moda tasarım, renkli nakışlar, makine nakışları, resim, seramik ve grafik alanlarındaki eserler satışa sunuldu. Kermeste, okul öğretmenleri, usta öğreticiler ve öğrencilerin yıl boyu tasarladığı ürünler sergilendi ve satışa sunuldu.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü\'nde Yıl Sonu Kermesi Düzenlendi
19.12.2023 - 12:19,
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Ankara Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen yıl sonu kermesinde, yıl boyu üretilen el sanatları, moda tasarım, renkli nakışlar, makine nakışları, resim, seramik ve grafik alanlarındaki eserler satışa sunuldu.

Enstitünün Sıhhiye'deki binasında düzenlenen kermesin açılışını Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Selvinaz Aydın, Eğitim Politikaları Daire Başkanı Hacı Ali Okur, Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Hüseyin Kendirci, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Ferhat Davran, Açık Öğretim Daire Başkanı Kadir Altunkaynak yaptı.

Kermeste, okul öğretmenleri, usta öğreticiler ve öğrencilerin yıl boyu tasarladığı ürünler satışa sunuldu.

Kermeste, el sanatları, moda tasarım, renkli nakışlar, makine nakışları, resim, seramik ve grafik alanlarında üretilen ürünler ile yeni yıla özel tasarlanan objeler sergilendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Aydın, okul bünyesinde yıl boyu tasarlanan ürünlerin, kermeste satışa sunulduğunu söyledi.

Serginin 1 gün açık kalacağını ifade eden Aydın, ilgilenenleri etkinliğe davet etti.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ahsen Hıdıroğlu ise okul bünyesinde hafta içi ve hafta sonu olmak üzere el sanatları, moda tasarım, grafik, tanıtım, pazarlama alanlarında yaklaşık 300 öğrenciye eğitim verildiğini anlattı.

Kaynak: AA
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