Ankara Onkoloji Hastanesi'nde Sigara Bırakma Polikliniği Hizmete Girdi - Son Dakika
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Ankara Onkoloji Hastanesi'nde Sigara Bırakma Polikliniği Hizmete Girdi

Ankara Onkoloji Hastanesi\'nde Sigara Bırakma Polikliniği Hizmete Girdi

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yetişkinler için "Sigara Bırakma Polikliniği" hizmete girdi. Başhekim Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, tütün ve tütün ürünleri kullanımının ciddi hastalıklara davetiye çıkardığını belirterek, polikliniğe başvurarak destek almaları çağrısında bulundu. Ayrıca, açılışta hastalara sigaranın zararlarına yönelik bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.

09.02.2024 14:31  Güncelleme: 14:44
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Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yetişkinler için "Sigara Bırakma Polikliniği" hizmete girdi.

Başhekim Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, hastane çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen açılışta yaptığı konuşmada, tütün ve tütün ürünleri kullanımının başta akciğer kanseri olmak üzere birçok ciddi hastalığa davetiye çıkardığını anlattı.

9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü'nde polikliniği hizmete açmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Altuntaş, tütün ve tütün ürünleri kullanan herkese polikliniğe başvurarak destek alma çağrısında bulundu.

Öte yandan açılışta, sigaranın zararlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hastalara bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.

Kaynak: AA

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