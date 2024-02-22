Ankara Palas Müzesi Cumhuriyet\'in İlk Yıllarının Anıtsal Yapılarından Biridir

Cumhuriyet'in ilk yıllarının anıtsal yapılarından Ankara Palas Müzesi ziyarete açıldı.
Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığınca restorasyonu tamamlanan müze, pazartesi günleri hariç 09.00-17.00 saatlerinde gezilebilecek.
Ramazan Bayramı sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek müzede, tablolar, saatler, teknolojik araçlar, gümüşler, sofra takımları, yazma ve matbu eserler, Atatürk'ün kullandığı eşyalar, diplomatik hediyeler, Hereke dokumaları, Beykoz camları, Yıldız porselenleri, madalya ve nişanlar, mühür ve sikkeler, hazine koleksiyonundan seçkiler yer alıyor.
Atatürk'ün kullandığı oturma takımı, çalışma masası ve şahsi eşyaları, Osmanlı sultanlarına takdim edilen özel hediyeler, albümler ile Palas'ta kullanılan yemek takımlarıyla kurulmuş yemek masası, müzede öne çıkan eserler arasında bulunuyor.
"Yenilenmiş, çok da güzel olmuş"
Müzeyi ziyaret eden öğrenci Kadir Erşeker, Cumhuriyet Caddesi'nden geçerken Ankara Palas'ın kapalı olmasının kendisini üzdüğünü, bugün açıldığını görünce heyecanla içeri girdiğini söyledi.
Özellikle Osmanlı'nın son ve Cumhuriyet'in ilk dönemine ait diplomatik hediyelerin sergilendiği alanın ilgisini çektiğini belirten Erşeker, "Birkaç yıl boyunca kapalı kalan Ankara Palas yenilenmiş, çok da güzel olmuş." dedi.
Herkesi müzeyi gezmeye davet eden Erşeker, "Genel olarak yapının kendisi adeta bir eser gibi. Burayı incelemek yani yerden baktığınızda parke, yukarı baktığınızda camlar bile tek başına eser olarak incelemeye değer." ifadelerini kullandı.
"Düzenleme son derece iyi"
Ziyaretçilerden Funda Törün de "Her zaman önünden geçtiğim, içine girme şansım pek olmayan bir mekanın gezilebilir olması çok hoşuma gitti. Düzenleme de bence son derece iyi olmuş." dedi.
"Ufak tefek eksiklerin" de bulunduğunu ifade eden Törün, "Cumhuriyet'in ilk yıllarında liderimizin kullanmış olduğu eşyaları yakından görmek insana ayrı bir heyecan veriyor." diye konuştu.
İlhan Dokuyucu ise en çok Japonya'dan gelen diplomatik hediyelerin dikkatini çektiğini belirterek, Cumhuriyet dönemine ait izlerin bulunduğu müzenin gezilmesini tavsiye etti.
Öğrenci Ayşenur Şaylı, sergilenen eserleri çok beğendiğini dile getirdi.
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