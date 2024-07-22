Ankara Savaşı'nın 622. yılı anısına yürüyüş düzenlendi

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir grup, Ankara Savaş'ının 622. yılı anısına Yıldırım Beyazıt Hanın ihtiyat birliklerinin konuşlandığı Aktepe Kalesine yürüdü.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve ilçedeki doğaseverlerin katıldığı programda, Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid ile Timur Devleti kurucusu Emir Timur arasında Çubuk Ovası'nda yapılan Ankara Savaş'ı 622. yılında anıldı.

Yıldırım Beyazıt Hanın ihtiyat birliklerinin konuşlandığı İnkayası, Okçular Yaylası, Aktepe Kalesi, Kuruçay Yaylası ve Seyir Tepesine yürüyen ekip, Aktepe Kalesinde Yıldırım Beyazıt han başta olmak üzere tüm şehitler için dua okudu.

Yürüyüşçülerin Ankara Savaş'ı şehitler anısına ilk kez yapılan yürüyüşte ekipler Aktepe Kalesi ve anıt ağaçlar önünde hatıra fotoğraf çektirdi.

Öte yandan toplanma alanında mahalle sakinleri yürüyüşe katılanlara çay, kahvaltılık ve çorba gibi çeşitli ikramlarda bulundu.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan yürüyüşçüler ihtiyat birliklerine doğru geri çekilirken Yıldırım Beyazıt Hanın atının ayağının kırılarak düştüğü ve bu nedenle esir düştüğü Mahmutoğlan Mahallesindeki Kanlı Tepe'de Yıldırım Beyazıt Han ve şehitler için dua ettiler.

Bugünkü yürüyüşlerini Ankara Savaş'ının 622. yılı anısına düzenlediklerini vurgulayan yürüyüş rehberi Selahattin Keser, "Çubuk'un 1865 rakımlı en yüksek tepelerinden biri olan Aktepe zirveye çıktık. Aynı zamanda Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Savaşı'nda ihtiyat birliklerinin konuşlandığı yer burası. Hemen önümüzde Yıldırım Beyazıt Hanın esir düştüğü Çaltepe (Kanlı Tepe) var. Yürüyüşümüze katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

İlçede doğup büyüdüğü halde ilk defa bölgeye geldiğini anlatan yürüyüşçülerden Hüseyin Pala, "İlk defa çıkıyorum bu tepeye. Çok memnun oldum. Bin 867 rakımlı tepeden panoramik olarak Çubuk'un geniş anlamda her tarafını görebiliyoruz." diye konuştu.

Hem tarihi anlamıyla hem de doğasıyla eşsiz bir yere yürümenin mutluluğunu yaşadığını anlatan yürüyüşçülerden Talha Bayraktar'da, "Timur Han ile Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt'ın savaştığı Ankara'nın en yüksek tepelerinden birisindeyiz. Burada kale surlarının kalıntıları var. Çok güzel bir doğası var." ifadesini kullandı.