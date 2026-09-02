Ankara Sincan'da husumetli akrabasını markette vuran şüpheli gözaltına alındı
Ankara Sincan'da bir markette aralarında husumet bulunan akrabası H.P'yi bacağından silahla vuran Ş.A, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralanan H.P hastanede tedaviye alınırken, olay anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Sincan ilçesindeki markette aralarında husumet bulunan akrabasını silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, dün Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir markette Ş.A, aralarında husumet bulunan akrabası H.P. ile tartıştı.
Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine Ş.A, yanındaki silahla H.P'yi bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan H.P, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Ş.A. ise Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Olay anı marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde ikili arasındaki arbede ve H.P'nin silahla vurulduğu anlar yer alıyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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